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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 582
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 123
*Новое видео BATTLE BEAST 117
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 63
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Dirkschneider

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9 июн 2025 : 		 Видео полного выступления DIRKSCHNEIDER

7 июн 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

5 июн 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Новый U.D.O. не раньше конца 26»

6 май 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

30 апр 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Рановато я сболтнул про ACCEPT»

7 апр 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

1 апр 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER продолжает играть ACCEPT

21 мар 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER целиком отыграл альбом ACCEPT

4 мар 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «И в 80 хочу петь!»

1 мар 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с вокалистом SAXON

23 фев 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Зачем мне спрашивать Hoffmann'a, могу я или нет. Я могу!»

20 фев 2025 : 		 Члены DIRKSCHNEIDER о перезаписи ACCEPT

14 фев 2025 : 		 Зачем DIRKSCHNEIDER перепел ACCEPT

6 фев 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с DORO

16 янв 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с вокалистом SABATON

16 дек 2024 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями

15 ноя 2024 : 		 DIRKSCHNEIDER вновь поет ACCEPT

5 окт 2024 : 		 PETER BALTES рад вновь работать с UDO DIRKSCHNEIDER

4 окт 2024 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER хочет целиком сыграть "Balls To The Wall" с Peter'ом

3 сен 2024 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER доволен продажами

3 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления DIRKSCHNEIDER

20 сен 2023 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER хочет отпраздновать 50-летие творческой деятельности

4 сен 2023 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER давно знал, что Peter уходит из ACCEPT

3 сен 2023 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER считает, что для успеха молодым группам нужна концепция

29 авг 2023 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER считает, что OZZY OSBOURNE не вернётся на сцену

17 авг 2023 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER о своём голосе: «У меня никогда не было никаких проблем»
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Видео полного выступления DIRKSCHNEIDER



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Видео полного выступления DIRKSCHNEIDER, которое состоялось в рамках Rock Hard Festival 2025, доступно для просмотра ниже.




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