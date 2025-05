сегодня



Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG



"Time To Listen", новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Babylon", выходящего в октябре на Reigning Phoenix Music (RPM).







