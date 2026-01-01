сегодня



DIRKSCHNEIDER открыл тур



DIRKSCHNEIDER открыл новый "Balls To The Wall 40th Anniversary - Encores Tour 2026" выступлением восьмого января в Musichall Geiselwind, Geiselwind, Germany — видео доступно ниже:



00:01 Fast As A Shark

03:31 Living For Tonite

07:08 Up To The Limit

11:41 Balls To The Walls

19:32 London Leatherboys

23:58 Fight It Back

27:31 Love Child

31:20 Turn Me On

36:33 Losers And Winners

40:45 Midnight Mover

44:00 Breaker

48:20 Flash Rockin' Man

52:40 Metal Heart

59:36 Princess Of The Dawn

1:09:58 Burning











+0 -0



просмотров: 649

