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*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 38
*Видео полного выступления AC/DC 31
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 28
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 23
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Dirkschneider

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UDO DIRKSCHNEIDER: «Рановато я сболтнул про ACCEPT»



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В рамках недавней беседы c TV War UDO DIRKSCHNEIDER ответил на вопрос о том, что его ещё мотивирует на творчество:

«Скажем так: самое главное — что я по-прежнему получаю от этого удовольствие. Для меня это самое главное. Мне также нравится работать над новым альбомом. Можно сказать: "Мне не нужно создавать новый альбом. У нас ведь столько всего — можно каждый год менять сет-лист, если хочешь". Нет, это по-прежнему весело.

Когда люди спрашивают меня: "Когда ты хочешь уйти на пенсию?", я всегда отвечаю: "Не знаю. Пока мой голос в норме, пока мы можем гастролировать по всему миру, зачем останавливаться?" Чтобы сидеть дома и пить кофе? Нет. Ради чего? В этом нет никакого смысла.

Мне действительно нравится этим заниматься. Со мной очень хорошая группа, особенно сейчас, когда с нами Peter Baltes. И заниматься этим очень увлекательно. И пока всё работает — не знаю, может быть, я смогу продолжать ещё 10 лет. Не знаю. [Смеётся]».

Его также спросили, нет ли у него мыслей о том, чтобы отпраздновать годовщину других альбомов ACCEPT, например, «Metal Heart», на что он ответил:

«Я уже знаю, что некоторые обсуждают: "Может быть, через пять лет он сможет сделать что-то на 45-летие "Metal Heart". Я не знаю. В данный момент мы очень заняты туром в честь 40-летия "Balls To The Wall" — он продлится до конца лета следующего года. А в промежутках мы должны работать над новым альбомом U.D.O. После лета следующего года мы хотим сделать небольшой перерыв. А потом я не знаю, когда выйдет альбом U.D.O. — может, в конце 2026-го, а может, в начале 2027-го. А затем снова начнутся гастроли.

Я не знаю. Может быть, мы сможем сделать что-то устроить в честь "Metal Heart". Посмотрим. Но я придерживаюсь позиции: "Никогда не говори никогда". То же самое было, когда я провёл трёхлетний тур с DIRKSCHNEIDER. Мы играли только песни ACCEPT. Думаю, я немного поторопился сказать: "Нет, мне уже хватит играть песни ACCEPT. У меня достаточно собственных песен U.D.O. для живого исполнения". Но это уже история, люди хотят это услышать.

Когда-то давно у меня был разговор с Ронни Джеймсом Дио, и он сказал мне: "Udo, как правило, нет смысла выпускать новые альбомы. Мы всегда играем одно и то же, что они хотят услышать. Но мы развлекаем людей. И даём людям то, что они хотят". И поэтому мы решили: "Хорошо, тогда мы снова будем выступать под названием DIRKSCHNEIDER, играя только песни ACCEPT».




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