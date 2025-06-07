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D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу»
577
Гитарист SEPULTURA ответил бывшему
122
IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает»
112
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111
METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «...
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D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу»
577
Гитарист SEPULTURA ответил бывшему
122
IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает»
112
Новое видео BATTLE BEAST
111
METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «...
88
все новости группы
Dirkschneider
Германия
Heavy Metal
http://www.udo-online.com
Facebook:
https://www.facebook.com/DIRKSCHNEIDEROfficial/
7 июн 2025
:
Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG
5 июн 2025
:
UDO DIRKSCHNEIDER: «Новый U.D.O. не раньше конца 26»
6 май 2025
:
Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG
30 апр 2025
:
UDO DIRKSCHNEIDER: «Рановато я сболтнул про ACCEPT»
7 апр 2025
:
Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG
1 апр 2025
:
DIRKSCHNEIDER продолжает играть ACCEPT
21 мар 2025
:
DIRKSCHNEIDER целиком отыграл альбом ACCEPT
4 мар 2025
:
UDO DIRKSCHNEIDER: «И в 80 хочу петь!»
1 мар 2025
:
DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с вокалистом SAXON
23 фев 2025
:
UDO DIRKSCHNEIDER: «Зачем мне спрашивать Hoffmann'a, могу я или нет. Я могу!»
20 фев 2025
:
Члены DIRKSCHNEIDER о перезаписи ACCEPT
14 фев 2025
:
Зачем DIRKSCHNEIDER перепел ACCEPT
6 фев 2025
:
DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с DORO
16 янв 2025
:
DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с вокалистом SABATON
16 дек 2024
:
UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями
15 ноя 2024
:
DIRKSCHNEIDER вновь поет ACCEPT
5 окт 2024
:
PETER BALTES рад вновь работать с UDO DIRKSCHNEIDER
4 окт 2024
:
UDO DIRKSCHNEIDER хочет целиком сыграть "Balls To The Wall" с Peter'ом
3 сен 2024
:
UDO DIRKSCHNEIDER доволен продажами
3 июн 2024
:
Профессиональное видео с выступления DIRKSCHNEIDER
20 сен 2023
:
UDO DIRKSCHNEIDER хочет отпраздновать 50-летие творческой деятельности
4 сен 2023
:
UDO DIRKSCHNEIDER давно знал, что Peter уходит из ACCEPT
3 сен 2023
:
UDO DIRKSCHNEIDER считает, что для успеха молодым группам нужна концепция
29 авг 2023
:
UDO DIRKSCHNEIDER считает, что OZZY OSBOURNE не вернётся на сцену
17 авг 2023
:
UDO DIRKSCHNEIDER о своём голосе: «У меня никогда не было никаких проблем»
11 авг 2023
:
UDO DIRKSCHNEIDER: «Ой, как всё дорого»
7 июл 2023
:
DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT
4 июл 2023
:
UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире»
25 апр 2023
:
UDO DIRKSCHNEIDER и TIM 'RIPPER' OWENS исполнили песни JUDAS PRIEST
11 авг 2022
:
Профессиональное видео с выступления UDO DIRKSCHNEIDER
9 авг 2022
:
Профессиональное видео с выступления UDO DIRKSCHNEIDER
7 июн 2022
:
UDO DIRKSCHNEIDER — о правах на ACCEPT
16 май 2022
:
UDO DIRKSCHNEIDER — о своём образе
2 май 2022
:
UDO DIRKSCHNEIDER показал лучший результат в Германии
27 апр 2022
:
UDO DIRKSCHNEIDER — о пении на немецком языке
22 апр 2022
:
UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры»
5 апр 2022
:
UDO DIRKSCHNEIDER дал совет молодым группам
18 мар 2022
:
Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER
25 фев 2022
:
Кавер-версия QUEEN от UDO DIRKSCHNEIDER
13 янв 2022
:
Альбом UDO DIRKSCHNEIDER весной
7 дек 2021
:
UDO DIRKSCHNEIDER — о самой большой ошибке в карьере
11 ноя 2021
:
UDO DIRKSCHNEIDER: «Пенсия? Какая пенсия?!»
20 окт 2021
:
UDO DIRKSCHNEIDER — о сохранения голоса
16 окт 2021
:
UDO DIRKSCHNEIDER — о будущем с бывшими
18 авг 2021
:
Профессиональное видео полного выступления DIRKSCHNEIDER
29 май 2021
:
Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN
29 апр 2021
:
UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN вновь вместе!
11 апр 2021
:
UDO DIRKSCHNEIDER признал, что поторопился с заявлением о том, что больше не будет исполнять песни ACCEPT
8 апр 2021
:
DIRKSCHNEIDER собрал THE OLD GANG
3 мар 2021
:
UDO DIRKSCHNEIDER: «Почему я до сих пор исполняю песни ACCEPT»
12 фев 2021
:
UDO DIRKSCHNEIDER — о своём голосе: «Мне очень повезло»
10 июл 2020
:
UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что будет исполнять песни ACCEPT в предстоящем североамериканском туре
1 июл 2020
:
UDO DIRKSCHNEIDER на пенсию не собирается
17 апр 2020
:
Видео с выступления DIRKSCHNEIDER
2 фев 2020
:
Три музыканта ACCEPT выйдут летом на сцену с DIRKSCHNEIDER?
17 сен 2019
:
DIRKSCHNEIDER возвращается на сцену
5 сен 2018
:
UDO DIRKSCHNEIDER: «Я не общаюсь с ACCEPT»
20 авг 2018
:
Профессиональное видео полного выступления DIRKSCHNEIDER
17 авг 2018
:
Bill Hudson ответил, что ему не подошли DIRKSCHNEIDER и U.D.O.
14 мар 2018
:
Видео с выступления DIRKSCHNEIDER
2 окт 2017
:
Видео с выступления DIRKSCHNEIDER
15 авг 2017
:
По словам UDO, новый альбом U.D.O. выйдет в сентябре 2018 года
21 июл 2017
:
Фрагмент нового DVD DIRKSCHNEIDER
8 июл 2017
:
Трейлер нового DVD DIRKSCHNEIDER
23 июн 2017
:
Фрагмент нового DVD DIRKSCHNEIDER
13 июн 2017
:
Концертный релиз DIRKSCHNEIDER выйдет летом
5 июн 2017
:
Проект DIRKSCHNEIDER выступил с новым гитаристом
31 мар 2017
:
U.D.O. и DIRKSCHNEIDER нашли гитариста
17 мар 2017
:
DIRKSCHNEIDER объявили о продолжении работы
сегодня
Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG
Hellbreaker, новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG, доступно для просмотра ниже.
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7 июн 2025
M
Mad Katz
Возраст стирания различий между интеллектом искусственным и типа натуральным.
7 июн 2025
R
R0ck_N_R0lla
господи, какая хуета
7 июн 2025
V
Vovin Fire
R0ck_N_R0lla
,
ты про кого лузер?
все как всегда, на своем уровне, молодец дедушка )
просмотров: 313
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Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
все как всегда, на своем уровне, молодец дедушка )