UDO DIRKSCHNEIDER: «С гитаристом ACCEPT не общаюсь!»



UDO DIRKSCHNEIDER в недавнем интервью спросили, какие у него сейчас отношения с Wolf'ом Hoffmann'ом:



«Да никаких у меня отношений с ним больше нет. Он отличный гитарист. Сейчас у него всё хорошо с ACCEPT, но он единственный оставшийся участник классического состава ACCEPT [смеется], а остальные — ну да... Что я могу сказать? Всё стало по-другому. И я не хочу говорить что-то плохое. Он занимается своими делами, я занимаюсь своими, но как отношения — нет, отношений больше нет».







