Новости
*Новая песня SUNN O))) 75
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 42
*Новое видео ARCH ENEMY 35
*Новая песня SEPULTURA 32
*Новая песня ARCH ENEMY 29
Новости
*

Dirkschneider

*



4 мар 2026 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «С гитаристом ACCEPT не общаюсь!»

6 фев 2026 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

12 янв 2026 : 		 DIRKSCHNEIDER открыл тур

8 янв 2026 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

8 дек 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

6 ноя 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

4 окт 2025 : 		 Новый альбом DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG доступен для прослушивания

3 окт 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

26 сен 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «С годами мой голос только лучше»

22 сен 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER готов к книге

7 сен 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

7 авг 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER отметил юбилей альбома ACCEPT

6 авг 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

6 июл 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

9 июн 2025 : 		 Видео полного выступления DIRKSCHNEIDER

7 июн 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

5 июн 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Новый U.D.O. не раньше конца 26»

6 май 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

30 апр 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Рановато я сболтнул про ACCEPT»

7 апр 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

1 апр 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER продолжает играть ACCEPT

21 мар 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER целиком отыграл альбом ACCEPT

4 мар 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «И в 80 хочу петь!»

1 мар 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с вокалистом SAXON

23 фев 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Зачем мне спрашивать Hoffmann'a, могу я или нет. Я могу!»

20 фев 2025 : 		 Члены DIRKSCHNEIDER о перезаписи ACCEPT
Показать далее
UDO DIRKSCHNEIDER: «С гитаристом ACCEPT не общаюсь!»



UDO DIRKSCHNEIDER в недавнем интервью спросили, какие у него сейчас отношения с Wolf'ом Hoffmann'ом:

«Да никаких у меня отношений с ним больше нет. Он отличный гитарист. Сейчас у него всё хорошо с ACCEPT, но он единственный оставшийся участник классического состава ACCEPT [смеется], а остальные — ну да... Что я могу сказать? Всё стало по-другому. И я не хочу говорить что-то плохое. Он занимается своими делами, я занимаюсь своими, но как отношения — нет, отношений больше нет».




просмотров: 186

