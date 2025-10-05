4 окт 2025



Новый альбом DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG доступен для прослушивания



Babylon, новый альбом DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG, доступен для прослушивания ниже. https://datog.de/

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/38351902?utm_source=web&utm_medium=copy_link">Babylon</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/11128012">Dirkschneider & The Old Gang</a> на Яндекс Музыке





