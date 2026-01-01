Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

6 фев 2025 :
|
DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с DORO
16 янв 2025 :
|
DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с вокалистом SABATON
16 дек 2024 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями
15 ноя 2024 :
|
DIRKSCHNEIDER вновь поет ACCEPT
5 окт 2024 :
|
PETER BALTES рад вновь работать с UDO DIRKSCHNEIDER
4 окт 2024 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER хочет целиком сыграть "Balls To The Wall" с Peter'ом
3 сен 2024 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER доволен продажами
3 июн 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления DIRKSCHNEIDER
20 сен 2023 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER хочет отпраздновать 50-летие творческой деятельности
4 сен 2023 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER давно знал, что Peter уходит из ACCEPT
3 сен 2023 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER считает, что для успеха молодым группам нужна концепция
29 авг 2023 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER считает, что OZZY OSBOURNE не вернётся на сцену
17 авг 2023 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER о своём голосе: «У меня никогда не было никаких проблем»
11 авг 2023 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER: «Ой, как всё дорого»
7 июл 2023 :
|
DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT
4 июл 2023 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире»
25 апр 2023 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER и TIM 'RIPPER' OWENS исполнили песни JUDAS PRIEST
11 авг 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления UDO DIRKSCHNEIDER
9 авг 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления UDO DIRKSCHNEIDER
7 июн 2022 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER — о правах на ACCEPT
16 май 2022 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER — о своём образе
2 май 2022 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER показал лучший результат в Германии
27 апр 2022 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER — о пении на немецком языке
22 апр 2022 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры»
5 апр 2022 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER дал совет молодым группам
18 мар 2022 :
|
Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER
25 фев 2022 :
|
Кавер-версия QUEEN от UDO DIRKSCHNEIDER
13 янв 2022 :
|
Альбом UDO DIRKSCHNEIDER весной
7 дек 2021 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER — о самой большой ошибке в карьере
11 ноя 2021 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER: «Пенсия? Какая пенсия?!»
20 окт 2021 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER — о сохранения голоса
16 окт 2021 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER — о будущем с бывшими
18 авг 2021 :
|
Профессиональное видео полного выступления DIRKSCHNEIDER
29 май 2021 :
|
Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN
29 апр 2021 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN вновь вместе!
11 апр 2021 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER признал, что поторопился с заявлением о том, что больше не будет исполнять песни ACCEPT
8 апр 2021 :
|
DIRKSCHNEIDER собрал THE OLD GANG
3 мар 2021 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER: «Почему я до сих пор исполняю песни ACCEPT»
12 фев 2021 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER — о своём голосе: «Мне очень повезло»
10 июл 2020 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что будет исполнять песни ACCEPT в предстоящем североамериканском туре
1 июл 2020 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER на пенсию не собирается
17 апр 2020 :
|
Видео с выступления DIRKSCHNEIDER
2 фев 2020 :
|
Три музыканта ACCEPT выйдут летом на сцену с DIRKSCHNEIDER?
17 сен 2019 :
|
DIRKSCHNEIDER возвращается на сцену
5 сен 2018 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER: «Я не общаюсь с ACCEPT»
20 авг 2018 :
|
Профессиональное видео полного выступления DIRKSCHNEIDER
17 авг 2018 :
|
Bill Hudson ответил, что ему не подошли DIRKSCHNEIDER и U.D.O.
14 мар 2018 :
|
Видео с выступления DIRKSCHNEIDER
2 окт 2017 :
|
Видео с выступления DIRKSCHNEIDER
15 авг 2017 :
|
По словам UDO, новый альбом U.D.O. выйдет в сентябре 2018 года
21 июл 2017 :
|
Фрагмент нового DVD DIRKSCHNEIDER
8 июл 2017 :
|
Трейлер нового DVD DIRKSCHNEIDER
23 июн 2017 :
|
Фрагмент нового DVD DIRKSCHNEIDER
13 июн 2017 :
|
Концертный релиз DIRKSCHNEIDER выйдет летом
5 июн 2017 :
|
Проект DIRKSCHNEIDER выступил с новым гитаристом
31 мар 2017 :
|
U.D.O. и DIRKSCHNEIDER нашли гитариста
17 мар 2017 :
|
DIRKSCHNEIDER объявили о продолжении работы
