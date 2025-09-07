Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 97
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 97
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
[= ||| все новости группы



*

Dirkschneider

*



7 сен 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

7 авг 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER отметил юбилей альбома ACCEPT

6 авг 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

6 июл 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

9 июн 2025 : 		 Видео полного выступления DIRKSCHNEIDER

7 июн 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

5 июн 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Новый U.D.O. не раньше конца 26»

6 май 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

30 апр 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Рановато я сболтнул про ACCEPT»

7 апр 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

1 апр 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER продолжает играть ACCEPT

21 мар 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER целиком отыграл альбом ACCEPT

4 мар 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «И в 80 хочу петь!»

1 мар 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с вокалистом SAXON

23 фев 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Зачем мне спрашивать Hoffmann'a, могу я или нет. Я могу!»

20 фев 2025 : 		 Члены DIRKSCHNEIDER о перезаписи ACCEPT

14 фев 2025 : 		 Зачем DIRKSCHNEIDER перепел ACCEPT

6 фев 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с DORO

16 янв 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с вокалистом SABATON

16 дек 2024 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями

15 ноя 2024 : 		 DIRKSCHNEIDER вновь поет ACCEPT

5 окт 2024 : 		 PETER BALTES рад вновь работать с UDO DIRKSCHNEIDER

4 окт 2024 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER хочет целиком сыграть "Balls To The Wall" с Peter'ом

3 сен 2024 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER доволен продажами

3 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления DIRKSCHNEIDER

20 сен 2023 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER хочет отпраздновать 50-летие творческой деятельности
Показать далее
| - |

|||| 7 сен 2025

Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG



zoom
"Babylon", новое видео группы DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Babylon, выходящего третьего октября на Reigning Phoenix Music (RPM).




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

7 сен 2025
Corpsegrinder04
Дайте Удо смычок, пусть лучше регулировщиком работает. А Балтес с Бабой поют.
7 сен 2025
e
egoriy05
Corpsegrinder04, вот полностью согласен. Голос у Маэстры совсем никакой стал. Я когда пьяный храплю, - получается более музыкально.
7 сен 2025
father
Забавно, что проект Диркшнайдера нормально слушается только тогда, когда все лиды поёт не сам Диркшнайдер
просмотров: 293

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом