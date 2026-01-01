Новости
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 28
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 24
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 24
6 апр 2026 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Да мне пофиг на телефоны на концертах»

7 мар 2026 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

4 мар 2026 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «С гитаристом ACCEPT не общаюсь!»

6 фев 2026 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

12 янв 2026 : 		 DIRKSCHNEIDER открыл тур

8 янв 2026 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

8 дек 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

6 ноя 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

4 окт 2025 : 		 Новый альбом DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG доступен для прослушивания

3 окт 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

26 сен 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «С годами мой голос только лучше»

22 сен 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER готов к книге

7 сен 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

7 авг 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER отметил юбилей альбома ACCEPT

6 авг 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

6 июл 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

9 июн 2025 : 		 Видео полного выступления DIRKSCHNEIDER

7 июн 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

5 июн 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Новый U.D.O. не раньше конца 26»

6 май 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

30 апр 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Рановато я сболтнул про ACCEPT»

7 апр 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

1 апр 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER продолжает играть ACCEPT

21 мар 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER целиком отыграл альбом ACCEPT

4 мар 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «И в 80 хочу петь!»

1 мар 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с вокалистом SAXON
UDO DIRKSCHNEIDER: «Да мне пофиг на телефоны на концертах»



zoom
UDO DIRKSCHNEIDER в недавнем интервью спросили, напрягают ли его фанаты, снимающие концерт на телефон:

«Что можно с этим поделать? Иногда я просто не понимаю — они держат мобильный телефон в руках целых два часа. Лучше бы они наслаждались шоу. Но некоторые группы сейчас борются с этим — к примеру, GHOST — я был несколько месяцев назад на их концерте в Германии, и там мобильные телефоны были запрещены. Если кто-то использовал телефон и записывал всё во время шоу GHOST, его выводили из зала. Это очень интересно. Кроме того, я слышал, что IRON MAIDEN тоже начали просить своих фанатов: "Пожалуйста, больше не пользуйтесь мобильными телефонами во время концерта".

Но сложно решить, как с этим быть. Тогда нужно много людей, которые будут проверять тех, кто заходит в зал, чтобы забрать телефоны, и ещё вопрос — куда они их кладут. В некотором смысле я могу с этим смириться. И это тоже хорошо, может быть, группам придётся играть по-настоящему хорошо, если они будут знать, что их записывают. Иначе люди на YouTube увидят видео, снятые фанатами, и если музыканты плохо сыграют, фанаты разочаруются. Так что это также даёт стимул: "Не делай никаких ошибок и продолжай". Но я не парюсь на этот счёт».

IRON MAIDEN попросили фанатов убирать телефоны во время концертов в рамках недавно стартовавшего мирового турне «Run For Your Lives». Другие группы, такие как TOOL, также применили похожий подход, попросив фанатов не пользоваться телефонами до последней песни своего сета. GHOST сделали все свои туры 2025 и 2026 годов «безтелефонными» — зрители должны держать свои телефоны в чехлах Yondr.




