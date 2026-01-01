сегодня



UDO DIRKSCHNEIDER: «Да мне пофиг на телефоны на концертах»



UDO DIRKSCHNEIDER в недавнем интервью спросили, напрягают ли его фанаты, снимающие концерт на телефон:



«Что можно с этим поделать? Иногда я просто не понимаю — они держат мобильный телефон в руках целых два часа. Лучше бы они наслаждались шоу. Но некоторые группы сейчас борются с этим — к примеру, GHOST — я был несколько месяцев назад на их концерте в Германии, и там мобильные телефоны были запрещены. Если кто-то использовал телефон и записывал всё во время шоу GHOST, его выводили из зала. Это очень интересно. Кроме того, я слышал, что IRON MAIDEN тоже начали просить своих фанатов: "Пожалуйста, больше не пользуйтесь мобильными телефонами во время концерта".



Но сложно решить, как с этим быть. Тогда нужно много людей, которые будут проверять тех, кто заходит в зал, чтобы забрать телефоны, и ещё вопрос — куда они их кладут. В некотором смысле я могу с этим смириться. И это тоже хорошо, может быть, группам придётся играть по-настоящему хорошо, если они будут знать, что их записывают. Иначе люди на YouTube увидят видео, снятые фанатами, и если музыканты плохо сыграют, фанаты разочаруются. Так что это также даёт стимул: "Не делай никаких ошибок и продолжай". Но я не парюсь на этот счёт».



IRON MAIDEN попросили фанатов убирать телефоны во время концертов в рамках недавно стартовавшего мирового турне «Run For Your Lives». Другие группы, такие как TOOL, также применили похожий подход, попросив фанатов не пользоваться телефонами до последней песни своего сета. GHOST сделали все свои туры 2025 и 2026 годов «безтелефонными» — зрители должны держать свои телефоны в чехлах Yondr.







+4 -0



просмотров: 157

