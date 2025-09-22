сегодня



UDO DIRKSCHNEIDER готов к книге



UDO DIRKSCHNEIDER в недавнем интервью ответил на вопрос о том, думал ли он о написании автобиографии:



«О да, я работал по этому вопросу, но потом остановился. И сейчас я могу сказать да, я практически согласовал контракт и думаю, что все очень быстро придет к автобиографии. Но это будет очень интересно для некоторых людей (смеется)»







