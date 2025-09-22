Arts
Новости
Новое видео TESTAMENT
Умер вокалист AT THE GATES
JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025
Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания
DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом
Dirkschneider

22 сен 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER готов к книге

7 сен 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

7 авг 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER отметил юбилей альбома ACCEPT

6 авг 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

6 июл 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

9 июн 2025 : 		 Видео полного выступления DIRKSCHNEIDER

7 июн 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

5 июн 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Новый U.D.O. не раньше конца 26»

6 май 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

30 апр 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Рановато я сболтнул про ACCEPT»

7 апр 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

1 апр 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER продолжает играть ACCEPT

21 мар 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER целиком отыграл альбом ACCEPT

4 мар 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «И в 80 хочу петь!»

1 мар 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с вокалистом SAXON

23 фев 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Зачем мне спрашивать Hoffmann'a, могу я или нет. Я могу!»

20 фев 2025 : 		 Члены DIRKSCHNEIDER о перезаписи ACCEPT

14 фев 2025 : 		 Зачем DIRKSCHNEIDER перепел ACCEPT

6 фев 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с DORO

16 янв 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с вокалистом SABATON

16 дек 2024 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями

15 ноя 2024 : 		 DIRKSCHNEIDER вновь поет ACCEPT

5 окт 2024 : 		 PETER BALTES рад вновь работать с UDO DIRKSCHNEIDER

4 окт 2024 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER хочет целиком сыграть "Balls To The Wall" с Peter'ом

3 сен 2024 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER доволен продажами

3 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления DIRKSCHNEIDER
UDO DIRKSCHNEIDER готов к книге



zoom
UDO DIRKSCHNEIDER в недавнем интервью ответил на вопрос о том, думал ли он о написании автобиографии:

«О да, я работал по этому вопросу, но потом остановился. И сейчас я могу сказать да, я практически согласовал контракт и думаю, что все очень быстро придет к автобиографии. Но это будет очень интересно для некоторых людей (смеется)»




22 сен 2025
Corpsegrinder04
И так понятно, про что будет книга.
Как Удо в 19 лет создал Accept. Придумал название. Потом нашёл на помойке и приютил Хоффмана. В 76-м году научил Балтеса играть на Басу, а в 87 ему надоели эти фрики и он начал грандиозную сольную карьеру. Начиная с 00-х не вылезал из России, проехал с выступлениями и не по разу всю страну от Калининграда до Владивостока, пока не наступил 2022-й год.
Ну и собственно последние годы штампует альбом за альбомом и зарабатывает на выступлениях с песнями Accepta.
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
