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Басист DIRKSCHNEIDER упал со сцены, повредил ребра и попал в больницу



Peter Baltes на концерте 25 июля в рамках Pyraser Classic Rock Night на территории пивоварни Pyraser Landbrauerei, расположенной в районе Тальмессинг города Пирас, Германия, попал в больницу после падения со сцены — видео доступно ниже. 26 июля появилось официальное заявление от коллектива:



«Сообщение о Pyraser Classic Rock Night



Во время нашего выступления на «Pyraser Classic Rock Night» Peter Baltes и Alen Brentini серьезно упали из-за недостаточных мер безопасности на сцене. Alen получил несколько тяжелых ушибов и другие травмы. К счастью, несмотря на это, он в состоянии продолжить выступление. Peter получил три перелома ребер и проходит лечение в больнице в Нюрнберге. Скорее всего, он не сможет выступать в течение длительного времени. Мы переживаем за него и желаем скорейшего и полного выздоровления!



Несмотря на эти сложные обстоятельства, группа DIRKSCHNEIDER продолжит давать запланированные концерты в соответствии с графиком. Мы опубликуем дополнительную информацию, как только она станет доступна.



Большое спасибо за поддержку и за все пожелания выздоровления, отправленные Peter'y и Alen'y».







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