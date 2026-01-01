Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 57
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 34
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 57
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 34
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
[= ||| все новости группы



*

Dirkschneider

*



26 июл 2026 : 		 Басист DIRKSCHNEIDER упал со сцены, повредил ребра и попал в больницу

6 апр 2026 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Да мне пофиг на телефоны на концертах»

7 мар 2026 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

4 мар 2026 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «С гитаристом ACCEPT не общаюсь!»

6 фев 2026 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

12 янв 2026 : 		 DIRKSCHNEIDER открыл тур

8 янв 2026 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

8 дек 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

6 ноя 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

4 окт 2025 : 		 Новый альбом DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG доступен для прослушивания

3 окт 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

26 сен 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «С годами мой голос только лучше»

22 сен 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER готов к книге

7 сен 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

7 авг 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER отметил юбилей альбома ACCEPT

6 авг 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

6 июл 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

9 июн 2025 : 		 Видео полного выступления DIRKSCHNEIDER

7 июн 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

5 июн 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Новый U.D.O. не раньше конца 26»

6 май 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

30 апр 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Рановато я сболтнул про ACCEPT»

7 апр 2025 : 		 Новое видео DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG

1 апр 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER продолжает играть ACCEPT

21 мар 2025 : 		 DIRKSCHNEIDER целиком отыграл альбом ACCEPT

4 мар 2025 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «И в 80 хочу петь!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Басист DIRKSCHNEIDER упал со сцены, повредил ребра и попал в больницу



zoom
Peter Baltes на концерте 25 июля в рамках Pyraser Classic Rock Night на территории пивоварни Pyraser Landbrauerei, расположенной в районе Тальмессинг города Пирас, Германия, попал в больницу после падения со сцены — видео доступно ниже. 26 июля появилось официальное заявление от коллектива:

«Сообщение о Pyraser Classic Rock Night

Во время нашего выступления на «Pyraser Classic Rock Night» Peter Baltes и Alen Brentini серьезно упали из-за недостаточных мер безопасности на сцене. Alen получил несколько тяжелых ушибов и другие травмы. К счастью, несмотря на это, он в состоянии продолжить выступление. Peter получил три перелома ребер и проходит лечение в больнице в Нюрнберге. Скорее всего, он не сможет выступать в течение длительного времени. Мы переживаем за него и желаем скорейшего и полного выздоровления!

Несмотря на эти сложные обстоятельства, группа DIRKSCHNEIDER продолжит давать запланированные концерты в соответствии с графиком. Мы опубликуем дополнительную информацию, как только она станет доступна.

Большое спасибо за поддержку и за все пожелания выздоровления, отправленные Peter'y и Alen'y».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 154

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом