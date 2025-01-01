Arts
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
Новости
Stone Sour
*

Stone Sour

*



12 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления STONE SOUR'07

12 дек 2024 : 		 Гитарист STONE SOUR продает оборудование

26 дек 2023 : 		 COREY TAYLOR о состоянии STONE SOUR

12 ноя 2023 : 		 Гитаристу STONE SOUR сделали операцию

1 окт 2023 : 		 COREY TAYLOR: «В STONE SOUR меня сдерживали определённые люди»

6 июл 2023 : 		 COREY TAYLOR — о STONE SOUR: «Не хочу, чтобы моему видению кто-то мешал»

2 сен 2022 : 		 Драмы и проблемы поставили на паузу STONE SOUR

9 авг 2022 : 		 STONE SOUR остаются на паузе

9 фев 2022 : 		 STONE SOUR на втором плане

13 июн 2021 : 		 Гитарист STONE SOUR выступил в защиту Lars'a Ulrich'a: «Я считаю его крутым барабанщиком»

10 июн 2021 : 		 Гитарист STONE SOUR: «Времени на группу нет»

23 май 2021 : 		 ROY MAYORGA — о возвращении STONE SOUR

20 фев 2021 : 		 Барабанщик STONE SOUR заново учился играть после инсульта

24 дек 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

17 дек 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

10 дек 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

4 дек 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

28 ноя 2020 : 		 COREY TAYLOR — о состоянии STONE SOUR

27 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

19 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

12 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

8 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

7 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

6 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

5 ноя 2020 : 		 Гитарист STONE SOUR: «У многих искажённые представления о музыкантах»

19 окт 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR
Профессиональное видео полного выступления STONE SOUR'07



Профессиональное видео полного выступления STONE SOUR, которое состоялось в рамках фестиваля Pinkpop 2007, доступно для просмотра ниже:

30/30-150
Come What(ever) May
Made of Scars
Reborn
Inhale
Your God
Monolith
Through Glass
Blotter
Hell & Consequences
Get Inside




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
