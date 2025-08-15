сегодня



У вокалиста AT THE GATES рак



AT THE GATES опубликовали следующее сообщение:



«Мы хотим рассказать вам о том, что происходит с AT THE GATES, и для этого нам нужно вернуться на полтора года назад.



Ниже вы найдете послание Tomas, написанное в марте 2025 года, в котором он размышляет о прошедших 15 месяцах и причинах отсутствия новостей. Однако в начале мая у Tomas случился сбой в здоровье. С тех пор он был госпитализирован и находится в специализированной палате, где за ним ведется круглосуточное наблюдение.



Мы сохраняем позитивный настрой, но даже при самом благоприятном сценарии мы знаем, что восстановление займет много времени.



Мы просим вас уважать частную жизнь Tomas'а и его семьи в этот период.



Мы знаем, как много группа и музыка значат для него - Tomas невероятно гордится новым альбомом AT THE GATES, над которым мы работали, и мы постараемся предоставить вам больше подробностей о предстоящем релизе в самое ближайшее время».



Спасибо за вашу постоянную поддержку, терпение и понимание».



Мартовское сообщение Tomas'а, которое сегодня опубликовали участники группы:



«Всем привет. Думаю, некоторые из вас задавались вопросом, почему в последнее время на фронте AT THE GATES было так тихо. В декабре 2023 года мне поставили диагноз «аденоидно-кистозная карцинома» (рак полости рта и нёба), и с тех пор я через многое прошел, это был очень тяжелый год. Сначала была серьезная операция, в ходе которой мне удалили большую часть ротовой полости. Затем последовала лучевая терапия в течение двух месяцев, и с тех пор это был долгий и трудный путь к выздоровлению. Сейчас, в начале 2025 года, они обнаружили остатки рака, и они недоступны ни для операции, ни для облучения. Посмотрим, что будет дальше, но, скорее всего, какая-то форма химиотерапии, чтобы держать рак в узде.



К счастью, мы записали вокал для демо-версий нового альбома до того, как все это произошло. Последняя версия вокала, та, что войдет в альбом, была записана за ОДИН день, в основном одним дублем, за ДЕНЬ до операции, чтобы убедиться, что у нас есть альбом, так сказать. Так что вокал был фактически записан ДО остальной части альбома.... немного отличается, но я чувствовал себя хорошо, когда это было сделано.



Теперь мы решили больше не ждать с выпуском нового альбома. Сначала мы планировали подождать с релизом до тех пор, пока не узнаем, смогу ли я снова петь, и мы сможем поддержать релиз концертами. Теперь же, когда будущее еще не определено, нам приятно выпустить этот альбом. Это альбом, которым мы все очень гордимся. и это первый раз за последние 10 лет, когда мы с Jonas'ом и Anders'ом работали вместе, сочиняя музыку для альбома. Это немного большее возвращение к «корням», возможно, лучше всего описать его как смесь двух последних альбомов, которые мы сделали с Anders («Slaughter Of The Soul» и «At War With Reality»). Надеюсь, вам всем понравится!



Пожалуйста, примите во внимание, что мы не хотим раздувать из мухи слона, и что я не буду отвечать на вопросы, связанные с раком, лечением или восстановлением. Мы просто хотели, чтобы об этом стало известно, так как мы хотели объяснить нашим поклонникам, почему мы так долго молчали.



Я надеюсь, что у вас все хорошо. Берегите себя, своих близких и время, которое у вас есть на этой земле».



По данным Medical News Today, большинство людей, у которых развивается АКК, живут не менее пяти лет. В одном из исследований, в котором приняли участие 160 человек с АКК, пятилетняя выживаемость составила 89 %, а 15-летняя — 40 %.











