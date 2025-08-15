Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 51
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 19
*DREAM THEATER выступили в Пловдиве 13
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 51
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 19
*DREAM THEATER выступили в Пловдиве 13
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 12
[= ||| все новости группы



*

At the Gates

*



15 авг 2025 : 		 У вокалиста AT THE GATES рак

6 окт 2024 : 		 Юбилейный винил от AT THE GATES

24 янв 2024 : 		 AT THE GATES отменили все концерты в 2024 году

25 фев 2023 : 		 Drum-cam от AT THE GATES

11 ноя 2022 : 		 Концертные клипы AT THE GATES

8 ноя 2022 : 		 Видео с выступления AT THE GATES

6 окт 2022 : 		 В AT THE GATES вернулся гитарист

23 авг 2022 : 		 Видео с выступления AT THE GATES

9 авг 2022 : 		 Гитарист THE HAUNTED выступил с AT THE GATES

4 авг 2022 : 		 Новое видео AT THE GATES

25 июл 2022 : 		 AT THE GATES расстались с гитаристом

3 дек 2021 : 		 Новое видео AT THE GATES

16 июл 2021 : 		 Успехи в чартах AT THE GATES

2 июл 2021 : 		 Новое видео AT THE GATES

18 июн 2021 : 		 Новая песня AT THE GATES

28 май 2021 : 		 Новое видео AT THE GATES

1 май 2021 : 		 Новое видео AT THE GATES

2 апр 2021 : 		 Новый альбом AT THE GATES выйдет летом

17 мар 2021 : 		 Вокалист AT THE GATES очень рад новому альбому

4 фев 2021 : 		 AT THE GATES завершают сведение

10 ноя 2020 : 		 AT THE GATES приступили к записи

7 окт 2020 : 		 AT THE GATES начнут запись осенью

29 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления AT THE GATES

19 май 2020 : 		 У AT THE GATES есть восемь песен

8 июл 2019 : 		 Видео с выступления AT THE GATES

12 апр 2019 : 		 Новое видео AT THE GATES
Показать далее
| - |

|||| сегодня

У вокалиста AT THE GATES рак



zoom
AT THE GATES опубликовали следующее сообщение:

«Мы хотим рассказать вам о том, что происходит с AT THE GATES, и для этого нам нужно вернуться на полтора года назад.

Ниже вы найдете послание Tomas, написанное в марте 2025 года, в котором он размышляет о прошедших 15 месяцах и причинах отсутствия новостей. Однако в начале мая у Tomas случился сбой в здоровье. С тех пор он был госпитализирован и находится в специализированной палате, где за ним ведется круглосуточное наблюдение.

Мы сохраняем позитивный настрой, но даже при самом благоприятном сценарии мы знаем, что восстановление займет много времени.

Мы просим вас уважать частную жизнь Tomas'а и его семьи в этот период.

Мы знаем, как много группа и музыка значат для него - Tomas невероятно гордится новым альбомом AT THE GATES, над которым мы работали, и мы постараемся предоставить вам больше подробностей о предстоящем релизе в самое ближайшее время».

Спасибо за вашу постоянную поддержку, терпение и понимание».

Мартовское сообщение Tomas'а, которое сегодня опубликовали участники группы:

«Всем привет. Думаю, некоторые из вас задавались вопросом, почему в последнее время на фронте AT THE GATES было так тихо. В декабре 2023 года мне поставили диагноз «аденоидно-кистозная карцинома» (рак полости рта и нёба), и с тех пор я через многое прошел, это был очень тяжелый год. Сначала была серьезная операция, в ходе которой мне удалили большую часть ротовой полости. Затем последовала лучевая терапия в течение двух месяцев, и с тех пор это был долгий и трудный путь к выздоровлению. Сейчас, в начале 2025 года, они обнаружили остатки рака, и они недоступны ни для операции, ни для облучения. Посмотрим, что будет дальше, но, скорее всего, какая-то форма химиотерапии, чтобы держать рак в узде.

К счастью, мы записали вокал для демо-версий нового альбома до того, как все это произошло. Последняя версия вокала, та, что войдет в альбом, была записана за ОДИН день, в основном одним дублем, за ДЕНЬ до операции, чтобы убедиться, что у нас есть альбом, так сказать. Так что вокал был фактически записан ДО остальной части альбома.... немного отличается, но я чувствовал себя хорошо, когда это было сделано.

Теперь мы решили больше не ждать с выпуском нового альбома. Сначала мы планировали подождать с релизом до тех пор, пока не узнаем, смогу ли я снова петь, и мы сможем поддержать релиз концертами. Теперь же, когда будущее еще не определено, нам приятно выпустить этот альбом. Это альбом, которым мы все очень гордимся. и это первый раз за последние 10 лет, когда мы с Jonas'ом и Anders'ом работали вместе, сочиняя музыку для альбома. Это немного большее возвращение к «корням», возможно, лучше всего описать его как смесь двух последних альбомов, которые мы сделали с Anders («Slaughter Of The Soul» и «At War With Reality»). Надеюсь, вам всем понравится!

Пожалуйста, примите во внимание, что мы не хотим раздувать из мухи слона, и что я не буду отвечать на вопросы, связанные с раком, лечением или восстановлением. Мы просто хотели, чтобы об этом стало известно, так как мы хотели объяснить нашим поклонникам, почему мы так долго молчали.

Я надеюсь, что у вас все хорошо. Берегите себя, своих близких и время, которое у вас есть на этой земле».

По данным Medical News Today, большинство людей, у которых развивается АКК, живут не менее пяти лет. В одном из исследований, в котором приняли участие 160 человек с АКК, пятилетняя выживаемость составила 89 %, а 15-летняя — 40 %.






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

15 авг 2025
грозакоммунистов
Ну это пздц грустно. Здоровья одному из самых узнаваемых вокалистов в метале. Надеюсь всё будет хорошо.

P.S. Возвращение к SOTS и AWWR прям радует, т.к. мне эти альбомы нравятся больше, чем последние. Надеюсь с THE LURKING FEAR что-то намутят.
15 авг 2025
YNWA
Пздц, конечно.
"мне удалили большую часть ротовой полости". Охуеть, прочитал про эту заразу, просто ужаснах.
просмотров: 312

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом