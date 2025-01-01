сегодня



Музыканты о смерти вокалиста AT THE GATES



Ряд музыкантов отреагировал на известие о смерти вокалиста AT THE GATES Томаса Линберга.



Andy La Rocque: «Душераздирающие новости, и мне действительно очень грустно слышать о кончине вокалиста At The Gates Томпы, R.I.P.



Такого уникального, которого никогда не забудут...



Это с Metaltown Festival 2011, когда меня пригласили принять участие в исполнении песни “COLD“».



Dani Filth: «С невероятным сожалением я узнал о безвременной кончине вокалиста экстремального металла Томаса Линдберга.



Такой искренне приятный человек и автор одного из лучших альбомов в жанре мелодичного дэт-метала, эпического »Slaughter Of The Soul" группы At The Gates.



Мы с Томасом впервые отправились в турне вместе в 1994 году, которое, наряду с хедлайнерами Anathema, стало первой настоящей вылазкой Cradle в Европу на гастрольном автобусе.



В этом туре Томаш многому научил меня, начинающего вокалиста, и я чувствую, что навсегда останусь в долгу перед его добротой, а также перед его обширной музыкальной деятельностью.



Покойся с миром, старый друг.



Только мертвые улыбаются. 🤘🏻



Tomas Lindberg 1972-2025e.h»



Shane Embury: «Мальмо, Швеция, 1989 г. Молодой человек в первом ряду потребовал, чтобы мы сыграли »Siege of Power", кто он такой, подумал я? Это был Томас Линдберг, и в тот день началась наша дружба, которая расцвела, созрела и окрепла... да, мы делали вместе отличную музыку, но именно те разговоры, которые мы вели между путешествиями и выступлениями, были действительно важны... мы говорили о многом. . пытались разобраться в нашем мире... отличное чувство юмора и сочувствие к другим, а также молчаливая деликатность, которую я чувствовал за всем этим... Я буду чертовски скучать по тебе, приятель... уже скучаю... Сердце разбито... искренние соболезнования его семье и участникам группы RIP Tompa».



«Exodus выражают глубочайшие соболезнования @atthegates_official в связи с кончиной Томаса Линдберга. Друг группы, легенда, первопроходец. Его будет очень не хватать»



«Мы совершенно убиты известием о том, что легендарный Томас Линдберг скончался. Томас и At The Gates вдохновили множество групп, и BAEST не стали исключением. RIP Tompa».



Gary Holt: «Какая потеря, какая легенда и какой великий человек. RIP Томас Линдберг, легенда OG. Печальный день, конечно, пора включить @atthegates_official. Тебя будет не хватать, брат».



Craig Locicero: «Проснувшись, мы узнали печальную новость о том, что Томас Линдберг покинул нас. Когда люди говорят «он был эрудитом и джентльменом», они имеют в виду такого человека, как Томас.



Один из самых интересных и умных людей, с которыми мне посчастливилось общаться в нашем бизнесе. А также мощный, харизматичный фронтмен.



Тот, кто командовал с шиком.



Покойся с миром, Томаc».



AT THE GATES: «Сегодня утром Томас скончался из-за осложнений, связанных с продолжающимся лечением рака. Несмотря на интенсивные медицинские усилия, спасти его жизнь не удалось.



Томас — ты был вдохновением для всех нас. Настоящий друг, сострадательный и отзывчивый. Тебя всегда будут помнить за твое благородство и творческий дух.



Нам будет бесконечно тебя не хватать.



Навсегда в наших сердцах».



Mikael Åkerfeldt: «Прощайте, Томас «Томпа» «Goatspell» Линдберг.



Я пишу это с чувством всепоглощающего шока, только что получив известие о смерти музыканта.



Впервые я встретился с Томасом в начале 90-х, когда Opeth давали концерт (наш второй концерт в истории) в Гетеборге. На концерте выступали (кажется) мы сами, Therion и еще целый арсенал групп с такими названиями, как Mega-slaughter, Sarcazm, Desercrator. Также была заявлена группа с еще более любопытным названием At the gates.



Мы добрались из Стокгольма, и на центральном вокзале GBG нас встретил сам Томас Линдберг. Он выглядел потрепанным и... неухоженным? Длинные вьющиеся светлые волосы, огромная светло-рыжая борода. Пугающий персонаж внешне, но невероятно добрый и приветливый в общении.



В тот вечер At the gates взорвали мой мозг. Их музыка не была похожа ни на что из того, что я слышал, а выступление было исследованием контролируемого технического воздействия. Но при этом с парящими меланхоличными мелодиями. Я чувствую искушение использовать здесь термин «прогрессивный», хотя сомневаюсь, что в то время я понимал, что это значит. Как фронтмен Томас превосходил все, что я видел. Он был потрясающим, простой и понятный. Дикий! Он настолько погрузился в музыку, что казалось, она полностью его контролирует. Это было радостно видеть (и слышать), и с того дня ATG стали одной из моих любимых групп.



В течение многих лет мы то и дело сталкивались друг с другом. Интеллектуально он казался на ступень выше обычного металлиста. С Томасом можно было поговорить о чем угодно. Возможно, свою роль сыграла его работа преподавателя, не знаю, но он был внимателен к любой теме.



Я не могу поверить, что его больше нет....



Томас, мой друг. Ты был первопроходцем в музыке. Фантастическим фронтменом и певцом. Прекрасным человеком! Ты всегда пользовался моим безграничным уважением. Уважение, которое не покинет тебя даже теперь, когда тебя больше нет с нами.



Томас Линдберг

16 октября 1972 - 16 сентября 2025

Покойся с миром.



С любезности Dan Swanö я поместил ниже фотографию Томаса вместе с Dan'ом, мной и Jens Prueter'ом (Nuclear Blast Records). Как вы можете видеть, это очень нужное счастливое воспоминание!



От имени группы я хочу выразить самые искренние соболезнования и сочувствие его семье, друзьям, поклонникам и коллегам».



Ferdy Doernberg (Rough Silk, Axel Rudi Pell): «Такой печальный день!



R.I.P., Томас "Томпа" Линдберг (1972 - 2025)



Музыкальный пионер (без At The Gates многие очень успешные группы современности точно не звучали бы так же!) и такой хороший человек!



Мы имели честь играть с At The Gates несколько раз на фестивалях, и это всегда было огромным удовольствием!»



ROTTEN SOUND: «Покойся с миром, Томас Линдберг.



Нам посчастливилось много раз играть вместе, и мы надеялись услышать о полном выздоровлении, чтобы снова отправиться в турне с Disfear и At the Gates.



Новости о твоей кончине крайне душераздирающи...»



UNEARTH: «RIP Томас Линдберг



Без Томаса Линдберга и @atthegates_official металл, каким мы его знаем сегодня, звучал бы иначе. Его влияние на новую волну американского хэви-металла и подъем тяжелого, агрессивного и мелодичного металкора в конце 90-х и начале 2000-х невозможно переоценить.



Его наследие навсегда вписано в ткань тяжелой музыки, и его влияние продолжает формировать звучание металла сегодня. Его музыка оставила глубокий след на всех нас в Unearth, и мы глубоко благодарны за его влияние".



Мы выражаем соболезнования его коллегам по группе, друзьям и семье».



BLEEDING THROUGH: «Мы потеряли настоящую легенду. Томас Линдберг и его музыка были огромным источником вдохновения не только для BT, но и для всех современных Metal / Metalcore групп. Его дикий и агрессивный голос просто изменил правила игры. Его будет очень не хватать. Пусть его музыка живет вечно. RIP, брат».



Kelly Shaefer: «Мы с Томасом разделили незабываемый опыт на 70k of Metal 2020, от души насладившись сетом Exodus после большого количества выпивки. Мы обменивались историями и обсуждали планы потенциального тура. Это был бы феноменальный опыт. Твоя безвременная кончина причиняет огромную боль. Я нахожу утешение в том, что ты больше не страдаешь, мой друг. Но 52 года были слишком короткими. Покойся с миром, Томас Линдберг. Мои соболезнования остальным участникам группы At the Gates. И его семье».



Voicod: «Мы с горечью узнали, что Томас «Томпа» Линдберг покинул нас. Пионер, чей голос сформировал целое поколение. Для нас было честью выпустить совместный сплит 7″ в 2015 году («We Are Connected» / «Language of the Dead»).



Наши глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и коллективу At The Gates.



RIP Томпа»



TEXTURES: «RIP Томас Линдберг



Лирические тексты и агрессивные скримы Томаса на альбомах At The Gates «Terminal Spirit Disease» (1994) и «Slaughter Of The Soul» (1996) оказали большое влияние на дебютный альбом Textures «Polars».



«Under a serpent sun, we shall all live as one»». http://www.atthegates.se



















+1 -0



просмотров: 107

