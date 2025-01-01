Arts
Новости
At the Gates

17 сен 2025 : 		 Музыканты о смерти вокалиста AT THE GATES

16 сен 2025 : 		 Умер вокалист AT THE GATES

15 авг 2025 : 		 У вокалиста AT THE GATES рак

6 окт 2024 : 		 Юбилейный винил от AT THE GATES

24 янв 2024 : 		 AT THE GATES отменили все концерты в 2024 году

25 фев 2023 : 		 Drum-cam от AT THE GATES

11 ноя 2022 : 		 Концертные клипы AT THE GATES

8 ноя 2022 : 		 Видео с выступления AT THE GATES

6 окт 2022 : 		 В AT THE GATES вернулся гитарист

23 авг 2022 : 		 Видео с выступления AT THE GATES

9 авг 2022 : 		 Гитарист THE HAUNTED выступил с AT THE GATES

4 авг 2022 : 		 Новое видео AT THE GATES

25 июл 2022 : 		 AT THE GATES расстались с гитаристом

3 дек 2021 : 		 Новое видео AT THE GATES

16 июл 2021 : 		 Успехи в чартах AT THE GATES

2 июл 2021 : 		 Новое видео AT THE GATES

18 июн 2021 : 		 Новая песня AT THE GATES

28 май 2021 : 		 Новое видео AT THE GATES

1 май 2021 : 		 Новое видео AT THE GATES

2 апр 2021 : 		 Новый альбом AT THE GATES выйдет летом

17 мар 2021 : 		 Вокалист AT THE GATES очень рад новому альбому

4 фев 2021 : 		 AT THE GATES завершают сведение

10 ноя 2020 : 		 AT THE GATES приступили к записи

7 окт 2020 : 		 AT THE GATES начнут запись осенью

29 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления AT THE GATES

19 май 2020 : 		 У AT THE GATES есть восемь песен
Музыканты о смерти вокалиста AT THE GATES



Ряд музыкантов отреагировал на известие о смерти вокалиста AT THE GATES Томаса Линберга.

Andy La Rocque: «Душераздирающие новости, и мне действительно очень грустно слышать о кончине вокалиста At The Gates Томпы, R.I.P.

Такого уникального, которого никогда не забудут...

Это с Metaltown Festival 2011, когда меня пригласили принять участие в исполнении песни “COLD“».

Dani Filth: «С невероятным сожалением я узнал о безвременной кончине вокалиста экстремального металла Томаса Линдберга.

Такой искренне приятный человек и автор одного из лучших альбомов в жанре мелодичного дэт-метала, эпического »Slaughter Of The Soul" группы At The Gates.

Мы с Томасом впервые отправились в турне вместе в 1994 году, которое, наряду с хедлайнерами Anathema, стало первой настоящей вылазкой Cradle в Европу на гастрольном автобусе.

В этом туре Томаш многому научил меня, начинающего вокалиста, и я чувствую, что навсегда останусь в долгу перед его добротой, а также перед его обширной музыкальной деятельностью.

Покойся с миром, старый друг.

Только мертвые улыбаются. 🤘🏻

Tomas Lindberg 1972-2025e.h»

Shane Embury: «Мальмо, Швеция, 1989 г. Молодой человек в первом ряду потребовал, чтобы мы сыграли »Siege of Power", кто он такой, подумал я? Это был Томас Линдберг, и в тот день началась наша дружба, которая расцвела, созрела и окрепла... да, мы делали вместе отличную музыку, но именно те разговоры, которые мы вели между путешествиями и выступлениями, были действительно важны... мы говорили о многом. . пытались разобраться в нашем мире... отличное чувство юмора и сочувствие к другим, а также молчаливая деликатность, которую я чувствовал за всем этим... Я буду чертовски скучать по тебе, приятель... уже скучаю... Сердце разбито... искренние соболезнования его семье и участникам группы RIP Tompa».

«Exodus выражают глубочайшие соболезнования @atthegates_official в связи с кончиной Томаса Линдберга. Друг группы, легенда, первопроходец. Его будет очень не хватать»

«Мы совершенно убиты известием о том, что легендарный Томас Линдберг скончался. Томас и At The Gates вдохновили множество групп, и BAEST не стали исключением. RIP Tompa».

Gary Holt: «Какая потеря, какая легенда и какой великий человек. RIP Томас Линдберг, легенда OG. Печальный день, конечно, пора включить @atthegates_official. Тебя будет не хватать, брат».

Craig Locicero: «Проснувшись, мы узнали печальную новость о том, что Томас Линдберг покинул нас. Когда люди говорят «он был эрудитом и джентльменом», они имеют в виду такого человека, как Томас.

Один из самых интересных и умных людей, с которыми мне посчастливилось общаться в нашем бизнесе. А также мощный, харизматичный фронтмен.

Тот, кто командовал с шиком.

Покойся с миром, Томаc».

AT THE GATES: «Сегодня утром Томас скончался из-за осложнений, связанных с продолжающимся лечением рака. Несмотря на интенсивные медицинские усилия, спасти его жизнь не удалось.

Томас — ты был вдохновением для всех нас. Настоящий друг, сострадательный и отзывчивый. Тебя всегда будут помнить за твое благородство и творческий дух.

Нам будет бесконечно тебя не хватать.

Навсегда в наших сердцах».

Mikael Åkerfeldt: «Прощайте, Томас «Томпа» «Goatspell» Линдберг.

Я пишу это с чувством всепоглощающего шока, только что получив известие о смерти музыканта.

Впервые я встретился с Томасом в начале 90-х, когда Opeth давали концерт (наш второй концерт в истории) в Гетеборге. На концерте выступали (кажется) мы сами, Therion и еще целый арсенал групп с такими названиями, как Mega-slaughter, Sarcazm, Desercrator. Также была заявлена группа с еще более любопытным названием At the gates.

Мы добрались из Стокгольма, и на центральном вокзале GBG нас встретил сам Томас Линдберг. Он выглядел потрепанным и... неухоженным? Длинные вьющиеся светлые волосы, огромная светло-рыжая борода. Пугающий персонаж внешне, но невероятно добрый и приветливый в общении.

В тот вечер At the gates взорвали мой мозг. Их музыка не была похожа ни на что из того, что я слышал, а выступление было исследованием контролируемого технического воздействия. Но при этом с парящими меланхоличными мелодиями. Я чувствую искушение использовать здесь термин «прогрессивный», хотя сомневаюсь, что в то время я понимал, что это значит. Как фронтмен Томас превосходил все, что я видел. Он был потрясающим, простой и понятный. Дикий! Он настолько погрузился в музыку, что казалось, она полностью его контролирует. Это было радостно видеть (и слышать), и с того дня ATG стали одной из моих любимых групп.

В течение многих лет мы то и дело сталкивались друг с другом. Интеллектуально он казался на ступень выше обычного металлиста. С Томасом можно было поговорить о чем угодно. Возможно, свою роль сыграла его работа преподавателя, не знаю, но он был внимателен к любой теме.

Я не могу поверить, что его больше нет....

Томас, мой друг. Ты был первопроходцем в музыке. Фантастическим фронтменом и певцом. Прекрасным человеком! Ты всегда пользовался моим безграничным уважением. Уважение, которое не покинет тебя даже теперь, когда тебя больше нет с нами.

Томас Линдберг
16 октября 1972 - 16 сентября 2025
Покойся с миром.

С любезности Dan Swanö я поместил ниже фотографию Томаса вместе с Dan'ом, мной и Jens Prueter'ом (Nuclear Blast Records). Как вы можете видеть, это очень нужное счастливое воспоминание!

От имени группы я хочу выразить самые искренние соболезнования и сочувствие его семье, друзьям, поклонникам и коллегам».

Ferdy Doernberg (Rough Silk, Axel Rudi Pell): «Такой печальный день!

R.I.P., Томас "Томпа" Линдберг (1972 - 2025)

Музыкальный пионер (без At The Gates многие очень успешные группы современности точно не звучали бы так же!) и такой хороший человек!

Мы имели честь играть с At The Gates несколько раз на фестивалях, и это всегда было огромным удовольствием!»

ROTTEN SOUND: «Покойся с миром, Томас Линдберг.

Нам посчастливилось много раз играть вместе, и мы надеялись услышать о полном выздоровлении, чтобы снова отправиться в турне с Disfear и At the Gates.

Новости о твоей кончине крайне душераздирающи...»

UNEARTH: «RIP Томас Линдберг

Без Томаса Линдберга и @atthegates_official металл, каким мы его знаем сегодня, звучал бы иначе. Его влияние на новую волну американского хэви-металла и подъем тяжелого, агрессивного и мелодичного металкора в конце 90-х и начале 2000-х невозможно переоценить.

Его наследие навсегда вписано в ткань тяжелой музыки, и его влияние продолжает формировать звучание металла сегодня. Его музыка оставила глубокий след на всех нас в Unearth, и мы глубоко благодарны за его влияние".

Мы выражаем соболезнования его коллегам по группе, друзьям и семье».

BLEEDING THROUGH: «Мы потеряли настоящую легенду. Томас Линдберг и его музыка были огромным источником вдохновения не только для BT, но и для всех современных Metal / Metalcore групп. Его дикий и агрессивный голос просто изменил правила игры. Его будет очень не хватать. Пусть его музыка живет вечно. RIP, брат».

Kelly Shaefer: «Мы с Томасом разделили незабываемый опыт на 70k of Metal 2020, от души насладившись сетом Exodus после большого количества выпивки. Мы обменивались историями и обсуждали планы потенциального тура. Это был бы феноменальный опыт. Твоя безвременная кончина причиняет огромную боль. Я нахожу утешение в том, что ты больше не страдаешь, мой друг. Но 52 года были слишком короткими. Покойся с миром, Томас Линдберг. Мои соболезнования остальным участникам группы At the Gates. И его семье».

Voicod: «Мы с горечью узнали, что Томас «Томпа» Линдберг покинул нас. Пионер, чей голос сформировал целое поколение. Для нас было честью выпустить совместный сплит 7″ в 2015 году («We Are Connected» / «Language of the Dead»).

Наши глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и коллективу At The Gates.

RIP Томпа»

TEXTURES: «RIP Томас Линдберг

Лирические тексты и агрессивные скримы Томаса на альбомах At The Gates «Terminal Spirit Disease» (1994) и «Slaughter Of The Soul» (1996) оказали большое влияние на дебютный альбом Textures «Polars».

«Under a serpent sun, we shall all live as one»».










