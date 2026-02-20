Новое видео AT THE GATES

"The Fever Mask", новое видео группы AT THE GATES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Ghost Of A Future Dead", выходящего 24 апреля на Century Media Records. За запись и сведение отвечал Jens Bogren из Fascination Street Studios, Örebro, Sweden, а за оформление — Robert Samsonowitz.
Трек-лист:
01. The Fever Mask (03:12)
02. The Dissonant Void (02:47)
03. Det Oerhörda (03:35)
04. A Ritual Of Waste (03:35)
05. In Dark Distortion (03:50)
06. Of Interstellar Death (03:45)
07. Tomb Of Heaven (03:53)
08. Parasitical Hive (04:34)
09. The Unfathomable (04:07)
10. The Phantom Gospel (02:44)
11. Förgängligheten (02:41)
12. Black Hole Emission (03:39)
