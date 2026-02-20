Arts
At the Gates

20 фев 2026 : 		 Новое видео AT THE GATES

29 янв 2026 : 		 MIKAEL STANNE о значимости вокалиста AT THE GATES

19 ноя 2025 : 		 DARK TRANQUILLITY, THE CROWN и THE HALO EFFECT выступят на концерте-памяти вокалиста AT THE GATES

4 ноя 2025 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Томас важнейшая часть нашей сцены»

24 сен 2025 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгской школы»

17 сен 2025 : 		 Музыканты о смерти вокалиста AT THE GATES

16 сен 2025 : 		 Умер вокалист AT THE GATES

15 авг 2025 : 		 У вокалиста AT THE GATES рак

6 окт 2024 : 		 Юбилейный винил от AT THE GATES

24 янв 2024 : 		 AT THE GATES отменили все концерты в 2024 году

25 фев 2023 : 		 Drum-cam от AT THE GATES

11 ноя 2022 : 		 Концертные клипы AT THE GATES

8 ноя 2022 : 		 Видео с выступления AT THE GATES

6 окт 2022 : 		 В AT THE GATES вернулся гитарист

23 авг 2022 : 		 Видео с выступления AT THE GATES

9 авг 2022 : 		 Гитарист THE HAUNTED выступил с AT THE GATES

4 авг 2022 : 		 Новое видео AT THE GATES

25 июл 2022 : 		 AT THE GATES расстались с гитаристом

3 дек 2021 : 		 Новое видео AT THE GATES

16 июл 2021 : 		 Успехи в чартах AT THE GATES

2 июл 2021 : 		 Новое видео AT THE GATES

18 июн 2021 : 		 Новая песня AT THE GATES

28 май 2021 : 		 Новое видео AT THE GATES

1 май 2021 : 		 Новое видео AT THE GATES

2 апр 2021 : 		 Новый альбом AT THE GATES выйдет летом

17 мар 2021 : 		 Вокалист AT THE GATES очень рад новому альбому
Новое видео AT THE GATES



"The Fever Mask", новое видео группы AT THE GATES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Ghost Of A Future Dead", выходящего 24 апреля на Century Media Records. За запись и сведение отвечал Jens Bogren из Fascination Street Studios, Örebro, Sweden, а за оформление — Robert Samsonowitz.

Трек-лист:

01. The Fever Mask (03:12)
02. The Dissonant Void (02:47)
03. Det Oerhörda (03:35)
04. A Ritual Of Waste (03:35)
05. In Dark Distortion (03:50)
06. Of Interstellar Death (03:45)
07. Tomb Of Heaven (03:53)
08. Parasitical Hive (04:34)
09. The Unfathomable (04:07)
10. The Phantom Gospel (02:44)
11. Förgängligheten (02:41)
12. Black Hole Emission (03:39)




КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

20 фев 2026
rassol
Голос мертвеца.
20 фев 2026
Lord Iscariah
rassol, логично. Это же дэт-метал.
просмотров: 470

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
