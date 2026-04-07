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At the Gates

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7 апр 2026 : 		 Новое видео AT THE GATES

26 фев 2026 : 		 AT THE GATES думают о концертах в память о Томасе

20 фев 2026 : 		 Новое видео AT THE GATES

29 янв 2026 : 		 MIKAEL STANNE о значимости вокалиста AT THE GATES

19 ноя 2025 : 		 DARK TRANQUILLITY, THE CROWN и THE HALO EFFECT выступят на концерте-памяти вокалиста AT THE GATES

4 ноя 2025 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Томас важнейшая часть нашей сцены»

24 сен 2025 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгской школы»

17 сен 2025 : 		 Музыканты о смерти вокалиста AT THE GATES

16 сен 2025 : 		 Умер вокалист AT THE GATES

15 авг 2025 : 		 У вокалиста AT THE GATES рак

6 окт 2024 : 		 Юбилейный винил от AT THE GATES

24 янв 2024 : 		 AT THE GATES отменили все концерты в 2024 году

25 фев 2023 : 		 Drum-cam от AT THE GATES

11 ноя 2022 : 		 Концертные клипы AT THE GATES

8 ноя 2022 : 		 Видео с выступления AT THE GATES

6 окт 2022 : 		 В AT THE GATES вернулся гитарист

23 авг 2022 : 		 Видео с выступления AT THE GATES

9 авг 2022 : 		 Гитарист THE HAUNTED выступил с AT THE GATES

4 авг 2022 : 		 Новое видео AT THE GATES

25 июл 2022 : 		 AT THE GATES расстались с гитаристом

3 дек 2021 : 		 Новое видео AT THE GATES

16 июл 2021 : 		 Успехи в чартах AT THE GATES

2 июл 2021 : 		 Новое видео AT THE GATES

18 июн 2021 : 		 Новая песня AT THE GATES

28 май 2021 : 		 Новое видео AT THE GATES

1 май 2021 : 		 Новое видео AT THE GATES
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Новое видео AT THE GATES



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The Dissonant Void, новое видео группы AT THE GATES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Ghost Of A Future Dead", выходящего 24 апреля на Century Media Records. За запись и сведение отвечал Jens Bogren из Fascination Street Studios, Örebro, Sweden, а за оформление — Robert Samsonowitz.

Трек-лист:

01. The Fever Mask (03:12)
02. The Dissonant Void (02:47)
03. Det Oerhörda (03:35)
04. A Ritual Of Waste (03:35)
05. In Dark Distortion (03:50)
06. Of Interstellar Death (03:45)
07. Tomb Of Heaven (03:53)
08. Parasitical Hive (04:34)
09. The Unfathomable (04:07)
10. The Phantom Gospel (02:44)
11. Förgängligheten (02:41)
12. Black Hole Emission (03:39)




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7 апр 2026
Corpsegrinder04
Как не включу At the gates, сразу слышится Blinded by Fear.
просмотров: 232

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