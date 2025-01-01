сегодня



Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Томас важнейшая часть нашей сцены»



MIKAEL STANNE в рамках недавнего интервью вновь поговорил о значимости Томаса Линдберга:



«Мы выросли в одной части города; он был моим близким соседом. Он был на два года старше и у него был большой опыт. Он рано начал быть значимым на металлической сцене. У него был свой фэнзин. Когда ему было 15, у него была группа. И он был таким преданным и страстным меломаном, что это было действительно заразительно. То, как он говорил о музыке, и то, как он думал о музыке, и то, как он жил музыкой, было заразительно. Все вокруг него начали чувствовать то же самое, и ему нравилось распространять музыку, которую он любил. Так что мы проводили много времени дома, в его комнате, слушая демо-записи, кассеты и записи концертов, а также то, что он получал через свой фэнзин или собирал или покупал по всему миру. Я тоже был коллекционером, и это нас сблизило.



У него была GROTESQUE, его первая группа, и это была безумная блэк-металлическая группа. И я постоянно ходил к ним на концерты. И я не мог в это поверить, потому что он был таким милым, нежным, очень вежливым и воспитанным парнем с тихим голосом, но на сцене он был настоящим чудовищем. Там были пентаграммы, и перевернутые кресты, кровь, черепа, и всякое такое дерьмо, и это была самая крутая вещь в мире. Мне было 15-16 лет, когда я ходил на эти шоу, и это была самое крутое в мире! И, конечно, как только AT THE GATES начали свою работу, это нас очень вдохновило, но я думаю, что в целом он был своего рода ядром, вокруг которого мы все собирались. Сообщество металлистов в то время было небольшим, но очень, очень увлеченным.



Из пригорода, где мы жили, в город ходил автобус, и мы с ним сели на первую остановку, а следующей остановкой садились Anders Fridén и другие ребята из DARK TRANQUILLITY. Еще две остановки — и подсаживались ребята из TIAMAT и Peter Iwers из IN FLAMES. И еще две остановки — уже и Anders and Jonas [Björler] from AT THE GATES. А потом мы были в городе, мы сидели в парке с магнитофоном, слушали музыку и пили пиво. Вот так мы выросли, и вот так мы все стали друзьями, и вот так зародилась эта сцена, вот так гетеборгская металлическая сцена начала оживать. И он был тем центром, который объединял людей, потому что был увлечен и серьезен… Он относился к этому очень серьезно. Эта музыка должна быть серьезной, даже несмотря на то, что в ней были самые разные вещи, например, что-нибудь из ужасного дэт-метала, такого как у AUTOPSY, политический панк или что-то еще, ему это нравилось, и он относился к этому серьезно. И мы тоже, благодаря ему. И он начал работать в местном музыкальном магазине и всегда что-нибудь рекомендовал. А потом я тоже начал там работать. И это была как раз одна из тех вещей, которые он вдохновлял и поощрял. И, конечно, мы всегда ходили в их репетиционный зал, а потом у нас были репетиционные залы рядом друг с другом в течение многих лет, так что мы зависали в комнатах друг у друга и говорили о музыке, слушали новые песни, которые они готовили, а мы писали. И это было одинаково для всех групп в Гётеборге. И потом, конечно, то, как он держался на сцене, и то, как он пел, тоже было для меня, как для начинающего певца в то время, это все, чего я хотел. Несмотря на то, что в то время это был всего лишь блэк-металл, это было дэтово-серьезно, было невероятно видеть, насколько он увлекся этим, и все это вдохновило меня тоже стать вокалистом. И потом, конечно, за последние 20 лет или около того все изменилось. Мы были просто друзьями, вместе ходили на концерты, выпивали и тусовались, но он всегда был невероятно важной частью шведской металл-сцены, потому что его все знают, а он знает всех подряд. Все очень просто.



Ссылаясь на тот факт, что Томас умер после того, как у него была диагностирована аденоидно-кистозная карцинома (АКК), редкий, медленно растущий, но агрессивный вид рака, который обычно развивается в слюнных железах, особенно в малых слюнных железах головы и шеи, он сказал:



«Конечно, я знал, что он был болен в течение года или полтора года, и поэтому было реально трудно жить с этим и знать, что может случиться худшее. Но мы всегда сохраняли надежду и позитивный настрой до самого конца. Так что, да, это было действительно сложно, но... У нас было отличное сообщество, с которым можно было общаться и тусоваться. У нас запланировано множество встреч, на которых мы могли бы просто посидеть, поговорить о нем и вспомнить что-нибудь хорошее....»







