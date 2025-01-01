Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 40
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 25
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 40
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 25
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 24
[= ||| все новости группы



*

At the Gates

*



4 ноя 2025 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Томас важнейшая часть нашей сцены»

24 сен 2025 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгской школы»

17 сен 2025 : 		 Музыканты о смерти вокалиста AT THE GATES

16 сен 2025 : 		 Умер вокалист AT THE GATES

15 авг 2025 : 		 У вокалиста AT THE GATES рак

6 окт 2024 : 		 Юбилейный винил от AT THE GATES

24 янв 2024 : 		 AT THE GATES отменили все концерты в 2024 году

25 фев 2023 : 		 Drum-cam от AT THE GATES

11 ноя 2022 : 		 Концертные клипы AT THE GATES

8 ноя 2022 : 		 Видео с выступления AT THE GATES

6 окт 2022 : 		 В AT THE GATES вернулся гитарист

23 авг 2022 : 		 Видео с выступления AT THE GATES

9 авг 2022 : 		 Гитарист THE HAUNTED выступил с AT THE GATES

4 авг 2022 : 		 Новое видео AT THE GATES

25 июл 2022 : 		 AT THE GATES расстались с гитаристом

3 дек 2021 : 		 Новое видео AT THE GATES

16 июл 2021 : 		 Успехи в чартах AT THE GATES

2 июл 2021 : 		 Новое видео AT THE GATES

18 июн 2021 : 		 Новая песня AT THE GATES

28 май 2021 : 		 Новое видео AT THE GATES

1 май 2021 : 		 Новое видео AT THE GATES

2 апр 2021 : 		 Новый альбом AT THE GATES выйдет летом

17 мар 2021 : 		 Вокалист AT THE GATES очень рад новому альбому

4 фев 2021 : 		 AT THE GATES завершают сведение

10 ноя 2020 : 		 AT THE GATES приступили к записи

7 окт 2020 : 		 AT THE GATES начнут запись осенью
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Томас важнейшая часть нашей сцены»



zoom
MIKAEL STANNE в рамках недавнего интервью вновь поговорил о значимости Томаса Линдберга:

«Мы выросли в одной части города; он был моим близким соседом. Он был на два года старше и у него был большой опыт. Он рано начал быть значимым на металлической сцене. У него был свой фэнзин. Когда ему было 15, у него была группа. И он был таким преданным и страстным меломаном, что это было действительно заразительно. То, как он говорил о музыке, и то, как он думал о музыке, и то, как он жил музыкой, было заразительно. Все вокруг него начали чувствовать то же самое, и ему нравилось распространять музыку, которую он любил. Так что мы проводили много времени дома, в его комнате, слушая демо-записи, кассеты и записи концертов, а также то, что он получал через свой фэнзин или собирал или покупал по всему миру. Я тоже был коллекционером, и это нас сблизило.

У него была GROTESQUE, его первая группа, и это была безумная блэк-металлическая группа. И я постоянно ходил к ним на концерты. И я не мог в это поверить, потому что он был таким милым, нежным, очень вежливым и воспитанным парнем с тихим голосом, но на сцене он был настоящим чудовищем. Там были пентаграммы, и перевернутые кресты, кровь, черепа, и всякое такое дерьмо, и это была самая крутая вещь в мире. Мне было 15-16 лет, когда я ходил на эти шоу, и это была самое крутое в мире! И, конечно, как только AT THE GATES начали свою работу, это нас очень вдохновило, но я думаю, что в целом он был своего рода ядром, вокруг которого мы все собирались. Сообщество металлистов в то время было небольшим, но очень, очень увлеченным.

Из пригорода, где мы жили, в город ходил автобус, и мы с ним сели на первую остановку, а следующей остановкой садились Anders Fridén и другие ребята из DARK TRANQUILLITY. Еще две остановки — и подсаживались ребята из TIAMAT и Peter Iwers из IN FLAMES. И еще две остановки — уже и Anders and Jonas [Björler] from AT THE GATES. А потом мы были в городе, мы сидели в парке с магнитофоном, слушали музыку и пили пиво. Вот так мы выросли, и вот так мы все стали друзьями, и вот так зародилась эта сцена, вот так гетеборгская металлическая сцена начала оживать. И он был тем центром, который объединял людей, потому что был увлечен и серьезен… Он относился к этому очень серьезно. Эта музыка должна быть серьезной, даже несмотря на то, что в ней были самые разные вещи, например, что-нибудь из ужасного дэт-метала, такого как у AUTOPSY, политический панк или что-то еще, ему это нравилось, и он относился к этому серьезно. И мы тоже, благодаря ему. И он начал работать в местном музыкальном магазине и всегда что-нибудь рекомендовал. А потом я тоже начал там работать. И это была как раз одна из тех вещей, которые он вдохновлял и поощрял. И, конечно, мы всегда ходили в их репетиционный зал, а потом у нас были репетиционные залы рядом друг с другом в течение многих лет, так что мы зависали в комнатах друг у друга и говорили о музыке, слушали новые песни, которые они готовили, а мы писали. И это было одинаково для всех групп в Гётеборге. И потом, конечно, то, как он держался на сцене, и то, как он пел, тоже было для меня, как для начинающего певца в то время, это все, чего я хотел. Несмотря на то, что в то время это был всего лишь блэк-металл, это было дэтово-серьезно, было невероятно видеть, насколько он увлекся этим, и все это вдохновило меня тоже стать вокалистом. И потом, конечно, за последние 20 лет или около того все изменилось. Мы были просто друзьями, вместе ходили на концерты, выпивали и тусовались, но он всегда был невероятно важной частью шведской металл-сцены, потому что его все знают, а он знает всех подряд. Все очень просто.

Ссылаясь на тот факт, что Томас умер после того, как у него была диагностирована аденоидно-кистозная карцинома (АКК), редкий, медленно растущий, но агрессивный вид рака, который обычно развивается в слюнных железах, особенно в малых слюнных железах головы и шеи, он сказал:

«Конечно, я знал, что он был болен в течение года или полтора года, и поэтому было реально трудно жить с этим и знать, что может случиться худшее. Но мы всегда сохраняли надежду и позитивный настрой до самого конца. Так что, да, это было действительно сложно, но... У нас было отличное сообщество, с которым можно было общаться и тусоваться. У нас запланировано множество встреч, на которых мы могли бы просто посидеть, поговорить о нем и вспомнить что-нибудь хорошее....»




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 206

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом