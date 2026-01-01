Arts
Новости
*Новое видео POPPY 64
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 36
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 35
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 33
MIKAEL STANNE о значимости вокалиста AT THE GATES



MIKAEL STANNE в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что значил вокалист AT THE GATES для металл-сцены Гётеборга:

«Значение Томпы для металл-сцены Гетеборга и Швеции в целом трудно переоценить. Он, без сомнения, был самым важным персонажем в нашем городе и в том месте, где мы выросли. Он был моим ближайшим соседом, когда я рос, и научил меня всему, что касается музыки, андеграундной сцены, торговли кассетами и тому подобного. Я познакомился с ним, когда пошел с другом на репетицию GROTESQUE, блэк-металлической группы, перед выступлением AT THE GATES. И это была самая безумная вещь, которую я когда-либо видел. И с тех пор мы стали друзьями. Так что на самом деле он был для меня источником вдохновения, просто из-за его обширных знаний и страсти к андеграундной сцене. И он знал все. Он из тех парней, которые впитывают информацию и знают все о каждом чертовом альбоме, который был выпущен. Он поддерживал контакты со всеми музыкантами из всех групп, которые мне нравились, и мы поддерживали связь — мы и он сам — со всеми.

Было невероятно тяжело осознавать, что он реально болен. И у нас было так много планов, и мы столько всего обсуждали, и концерты, на которые мы хотели пойти, и фестивали, на которые мы хотели поехать, и многое другое. Теперь, когда его нет, я чувствую себя немного странно, потому что без него я не стал бы певцом. Без него не было бы DARK TRANQUILLITY, не было бы IN FLAMES, без него не было бы ничего. Так что, по сути, мы все обязаны ему всем. Он был своего рода центром для многих из нас… Именно так я познакомился со многими своими друзьями, благодаря ему, потому что он был своего рода центром, который собирал всех вместе».




просмотров: 236

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.