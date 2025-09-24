сегодня



Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгской школы»



MIKAEL STANNE в недавнем интервью прокомментировал недавнее известие о смерти Тома Линдберга. На вопрос о том, что он значил для сцены Гётеборга, Stanne ответил:



«Больше, чем вы можете представить. Я познакомился с ним, когда мне было 14. Я пошел с другом в их репетиционную комнату в подвале к Kristian Wåhlin, [также известному как] Necrolord, который, в частности, является автором обложки альбома [DARK TRANQUILLITY] «The Gallery». И они репетировали с GROTESQUE, которые позже стали [AT THE GATES], или до того, как [они образовали] AT THE GATES. И это меня поразило. Я увидел группу, которая играла живую музыку в подвале. Такого я еще не видел. И это был безумный, безумный блэк-металл. Это меня так вдохновило и поразило. Мы начали общаться, и Tomas показал мне множество музыки, которую он нашел благодаря своему фэнзину, торговле кассетами и коллекционированию записей. И да, мы сразу же подружились, и [мы дружили] с тех пор.



Больше всего, я думаю, Томпа действительно вдохновил сцену, потому что он был своего рода центральной фигурой для всего, что происходило в Гетеборге в то время. Он был так увлечен этим, он был так увлечен происходящим, он знал каждую группу, он знал обо всем, что происходило на сцене. Так что если вам что-то было нужно, если у вас возникали вопросы, или вы хотели что-то узнать, или вдохновиться, вы просто шли к нему. И он всегда был рядом. Так что без него не было бы гётеборгской дэт-металл-сцены, это просто факт. Благодаря своей честности он относился к музыке невероятно серьезно. И когда я открыл для себя экстремальный металл через такие группы, как KREATOR и CANNIBAL CORPSE, неважно, что это было, я вроде как сказал: "Я не знаю, что это такое. Мне это нравится, но я не знаю, серьезно это или нет". Но он продемонстрировал мне: "Нет. Смотри, это серьезно". Есть группы, которые относятся к этому очень серьезно, и есть тексты, которые имеют значение. Это не просто фильмы ужасов. И когда я начал сочинять, я хотел, чтобы это было важно, чтобы это было серьезно, чтобы это были серьезные вопросы или проблемы, или что там у вас. Благодаря ему я понял, какой может и должна быть музыка. Так что, да, без него не было бы [гётеборгской] дэт-металлической сцены. Так что мы ему бесконечно благодарны. И я безумно по нему скучаю».



Упомянув о том, что Томас умер после того, как у него диагностировали аденоидно-кистозную карциному (АКК), редкий, медленно растущий, но агрессивный рак, который обычно развивается в слюнных железах, особенно в минорных слюнных железах головы и шеи, Mikael сказал:



«Это были ужасные два года, ведь мы знали, что он борется с этой болезнью. И все, конечно, думали: "Да, все будет хорошо. [Он справится с этим". Но пару месяцев назад мы поняли, что все еще хуже, чем мы думали. И вот это случилось. И, да, это опустошает...»







