Новости
24 сен 2025 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгской школы»

17 сен 2025 : 		 Музыканты о смерти вокалиста AT THE GATES

16 сен 2025 : 		 Умер вокалист AT THE GATES

15 авг 2025 : 		 У вокалиста AT THE GATES рак

6 окт 2024 : 		 Юбилейный винил от AT THE GATES

24 янв 2024 : 		 AT THE GATES отменили все концерты в 2024 году

25 фев 2023 : 		 Drum-cam от AT THE GATES

11 ноя 2022 : 		 Концертные клипы AT THE GATES

8 ноя 2022 : 		 Видео с выступления AT THE GATES

6 окт 2022 : 		 В AT THE GATES вернулся гитарист

23 авг 2022 : 		 Видео с выступления AT THE GATES

9 авг 2022 : 		 Гитарист THE HAUNTED выступил с AT THE GATES

4 авг 2022 : 		 Новое видео AT THE GATES

25 июл 2022 : 		 AT THE GATES расстались с гитаристом

3 дек 2021 : 		 Новое видео AT THE GATES

16 июл 2021 : 		 Успехи в чартах AT THE GATES

2 июл 2021 : 		 Новое видео AT THE GATES

18 июн 2021 : 		 Новая песня AT THE GATES

28 май 2021 : 		 Новое видео AT THE GATES

1 май 2021 : 		 Новое видео AT THE GATES

2 апр 2021 : 		 Новый альбом AT THE GATES выйдет летом

17 мар 2021 : 		 Вокалист AT THE GATES очень рад новому альбому

4 фев 2021 : 		 AT THE GATES завершают сведение

10 ноя 2020 : 		 AT THE GATES приступили к записи

7 окт 2020 : 		 AT THE GATES начнут запись осенью

29 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления AT THE GATES
Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгской школы»



MIKAEL STANNE в недавнем интервью прокомментировал недавнее известие о смерти Тома Линдберга. На вопрос о том, что он значил для сцены Гётеборга, Stanne ответил:

«Больше, чем вы можете представить. Я познакомился с ним, когда мне было 14. Я пошел с другом в их репетиционную комнату в подвале к Kristian Wåhlin, [также известному как] Necrolord, который, в частности, является автором обложки альбома [DARK TRANQUILLITY] «The Gallery». И они репетировали с GROTESQUE, которые позже стали [AT THE GATES], или до того, как [они образовали] AT THE GATES. И это меня поразило. Я увидел группу, которая играла живую музыку в подвале. Такого я еще не видел. И это был безумный, безумный блэк-металл. Это меня так вдохновило и поразило. Мы начали общаться, и Tomas показал мне множество музыки, которую он нашел благодаря своему фэнзину, торговле кассетами и коллекционированию записей. И да, мы сразу же подружились, и [мы дружили] с тех пор.

Больше всего, я думаю, Томпа действительно вдохновил сцену, потому что он был своего рода центральной фигурой для всего, что происходило в Гетеборге в то время. Он был так увлечен этим, он был так увлечен происходящим, он знал каждую группу, он знал обо всем, что происходило на сцене. Так что если вам что-то было нужно, если у вас возникали вопросы, или вы хотели что-то узнать, или вдохновиться, вы просто шли к нему. И он всегда был рядом. Так что без него не было бы гётеборгской дэт-металл-сцены, это просто факт. Благодаря своей честности он относился к музыке невероятно серьезно. И когда я открыл для себя экстремальный металл через такие группы, как KREATOR и CANNIBAL CORPSE, неважно, что это было, я вроде как сказал: "Я не знаю, что это такое. Мне это нравится, но я не знаю, серьезно это или нет". Но он продемонстрировал мне: "Нет. Смотри, это серьезно". Есть группы, которые относятся к этому очень серьезно, и есть тексты, которые имеют значение. Это не просто фильмы ужасов. И когда я начал сочинять, я хотел, чтобы это было важно, чтобы это было серьезно, чтобы это были серьезные вопросы или проблемы, или что там у вас. Благодаря ему я понял, какой может и должна быть музыка. Так что, да, без него не было бы [гётеборгской] дэт-металлической сцены. Так что мы ему бесконечно благодарны. И я безумно по нему скучаю».

Упомянув о том, что Томас умер после того, как у него диагностировали аденоидно-кистозную карциному (АКК), редкий, медленно растущий, но агрессивный рак, который обычно развивается в слюнных железах, особенно в минорных слюнных железах головы и шеи, Mikael сказал:

«Это были ужасные два года, ведь мы знали, что он борется с этой болезнью. И все, конечно, думали: "Да, все будет хорошо. [Он справится с этим". Но пару месяцев назад мы поняли, что все еще хуже, чем мы думали. И вот это случилось. И, да, это опустошает...»




24 сен 2025
Corpsegrinder04
Мужику земля пухом, но ей Богу заебали со своей Гётеборгской школой.
Вся эта мелодичная Гётеборгская школа ещё у Свано на Edge of Sanity уже была в 91-м году, а в 92 и подавно, а он не из Гётеборга.
То что было у ATG в 1992-м году, это никакой не мелодик дет. У At the Gates по настоящему мелодичный альбом вышел в 1995-м году, у In Flames в 1994. В то время как у Edge of Sanity в 93-м вышел Ебошайший The Spectral Sorrows , где что не песня, то мелодия на мелодии.
То что до хуя культовых мелодичных Death Metal групп в Гётеборге появилось спору нет, это факт. Но это точно не школа.
24 сен 2025
Lord Iscariah
Corpsegrinder04, edge of Sanity больше прог.дэт и очень на любителя. Мне вот они не вообще на вкатили.
просмотров: 192

