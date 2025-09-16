×
Группы в стиле
At the Gates
Швеция
Death Metal
http://www.atthegates.se
Myspace:
http://www.myspace.com/atthegatesband
Facebook:
https://www.facebook.com/AtTheGatesOfficial
16 сен 2025
:
Умер вокалист AT THE GATES
15 авг 2025
:
У вокалиста AT THE GATES рак
6 окт 2024
:
Юбилейный винил от AT THE GATES
24 янв 2024
:
AT THE GATES отменили все концерты в 2024 году
25 фев 2023
:
Drum-cam от AT THE GATES
11 ноя 2022
:
Концертные клипы AT THE GATES
8 ноя 2022
:
Видео с выступления AT THE GATES
6 окт 2022
:
В AT THE GATES вернулся гитарист
23 авг 2022
:
Видео с выступления AT THE GATES
9 авг 2022
:
Гитарист THE HAUNTED выступил с AT THE GATES
4 авг 2022
:
Новое видео AT THE GATES
25 июл 2022
:
AT THE GATES расстались с гитаристом
3 дек 2021
:
Новое видео AT THE GATES
16 июл 2021
:
Успехи в чартах AT THE GATES
2 июл 2021
:
Новое видео AT THE GATES
18 июн 2021
:
Новая песня AT THE GATES
28 май 2021
:
Новое видео AT THE GATES
1 май 2021
:
Новое видео AT THE GATES
2 апр 2021
:
Новый альбом AT THE GATES выйдет летом
17 мар 2021
:
Вокалист AT THE GATES очень рад новому альбому
4 фев 2021
:
AT THE GATES завершают сведение
10 ноя 2020
:
AT THE GATES приступили к записи
7 окт 2020
:
AT THE GATES начнут запись осенью
29 июн 2020
:
Профессиональное видео с выступления AT THE GATES
19 май 2020
:
У AT THE GATES есть восемь песен
8 июл 2019
:
Видео с выступления AT THE GATES
12 апр 2019
:
Новое видео AT THE GATES
4 мар 2019
:
Концертное видео AT THE GATES
11 янв 2019
:
Новое видео AT THE GATES
3 дек 2018
:
AT THE GATES выпустят два ЕР
9 май 2018
:
EPK от AT THE GATES
28 апр 2018
:
Видеопремьера нового клипа AT THE GATES
30 мар 2018
:
Новое видео AT THE GATES
14 мар 2018
:
Видео с секретного концерта AT THE GATES
2 мар 2018
:
Новое видео AT THE GATES
27 фев 2018
:
Обложка и трек-лист нового альбома AT THE GATES
19 янв 2018
:
Новый альбом AT THE GATES выйдет весной
17 ноя 2017
:
AT THE GATES приступили к записи
12 сен 2017
:
AT THE GATES нашли гитариста
28 июл 2017
:
Вокалист AT THE GATES обещает сюрпризы
9 мар 2017
:
Из AT THE GATES ушел гитарист
13 июл 2016
:
AT THE GATES не решили, начинать ли работу над альбомом
30 янв 2016
:
Концертное видео AT THE GATES
30 ноя 2015
:
Документальный фильм о знаковом альбоме AT THE GATES
17 ноя 2015
:
Новое видео AT THE GATES
9 ноя 2015
:
Вокалист AT THE GATES надеется записать ещё один альбом
31 авг 2015
:
Новое видео AT THE GATES
19 авг 2015
:
Вокалист AT THE GATES о своем туре мечты
1 авг 2015
:
Профессиональное видео полного выступления AT THE GATES
26 июн 2015
:
Вокалист AT THE GATES: «Мы запишем новый альбом тогда, когда этого захотим»
2 июн 2015
:
В автобусе с AT THE GATES
10 мар 2015
:
AT THE GATES выпустят сплит с VOIVOD
30 янв 2015
:
AT THE GATES в сериале “Ghosts of the Road”
14 дек 2014
:
Видео с выступления AT THE GATES
29 ноя 2014
:
Видео с выступления AT THE GATES
20 ноя 2014
:
Новое видео AT THE GATES
17 окт 2014
:
Новое видео AT THE GATES
15 окт 2014
:
Рассказ о лимитированном издании нового альбома AT THE GATES
22 сен 2014
:
Новая песня AT THE GATES
17 сен 2014
:
Варианты изданий нового альбома AT THE GATES
4 сен 2014
:
Тизер нового альбома AT THE GATES
21 авг 2014
:
Обложка нового альбома AT THE GATES
15 авг 2014
:
AT THE GATES завершили работу над альбомом
19 май 2014
:
Видео с выступления AT THE GATES
17 апр 2014
:
AT THE GATES: видео из студии
28 янв 2014
:
AT THE GATES планируют выпустить новый альбом
24 окт 2013
:
AT THE GATES мрачно "пригрозили" концертами в России
29 июл 2013
:
Видео с выступления AT THE GATES
9 июл 2013
:
AT THE GATES почтили память гитариста SLAYER
28 июн 2013
:
Гитарист AT THE GATES/Ex-THE HAUNTED завершил работу над сольным альбомом
5 ноя 2012
:
PAUL HAUG присоединился на сцене к AT THE GATES
25 июл 2011
:
Видео с выступления AT THE GATES
20 июн 2011
:
Участники DARK TRANQUILLITY, KING DIAMOND присоединились на сцене к AT THE GATES
3 май 2011
:
Видео с выступления AT THE GATES
26 июн 2010
:
Редкая съемка AT THE GATES
5 фев 2010
:
AT THE GATES анонсировали бокс-сет
20 янв 2010
:
Переиздание альбома AT THE GATES выйдет в феврале
15 янв 2010
:
Детали нового DVD AT THE GATES
13 янв 2010
:
Превью с нового DVD AT THE GATES
25 ноя 2009
:
AT THE GATES выпустят трёхдисковый DVD-сет
9 фев 2009
:
AT THE GATES ищут материал для DVD
25 сен 2008
:
AT THE GATES работают над документальным фильмом
13 май 2008
:
Видео и фото первого концерта воссоединившихся AT THE GATES
12 май 2008
:
Первый за 12 лет концерт AT THE GATES
8 фев 2008
:
Гитарист AT THE GATES размышляет на тему реюниона группы
19 окт 2007
:
AT THE GATES обьединятся для нескольких концертов
сегодня
Умер вокалист AT THE GATES
Томас Линдберг, вокалист AT THE GATES, скончался в возрасте 52 лет. Печальное известие
подтвердила
семья музыканта
http://www.atthegates.se
16 сен 2025
rassol
Буквально пару часов назад друган новость скинул. Очень жаль. Том был одним из моих самых любимых вокалистов.
16 сен 2025
D
Dichlofos
Покойся с миром, Томпа. Второго такого не будет... (((
16 сен 2025
rock n roll
Все таки болезнь оказалась сильнее,очень жаль!!!Ты был классным вокалером,R.I.P.!!!
