Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 102
*Новое видео TESTAMENT 55
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"» 28
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 19
16 сен 2025 : 		 Умер вокалист AT THE GATES

15 авг 2025 : 		 У вокалиста AT THE GATES рак

6 окт 2024 : 		 Юбилейный винил от AT THE GATES

24 янв 2024 : 		 AT THE GATES отменили все концерты в 2024 году

25 фев 2023 : 		 Drum-cam от AT THE GATES

11 ноя 2022 : 		 Концертные клипы AT THE GATES

8 ноя 2022 : 		 Видео с выступления AT THE GATES

6 окт 2022 : 		 В AT THE GATES вернулся гитарист

23 авг 2022 : 		 Видео с выступления AT THE GATES

9 авг 2022 : 		 Гитарист THE HAUNTED выступил с AT THE GATES

4 авг 2022 : 		 Новое видео AT THE GATES

25 июл 2022 : 		 AT THE GATES расстались с гитаристом

3 дек 2021 : 		 Новое видео AT THE GATES

16 июл 2021 : 		 Успехи в чартах AT THE GATES

2 июл 2021 : 		 Новое видео AT THE GATES

18 июн 2021 : 		 Новая песня AT THE GATES

28 май 2021 : 		 Новое видео AT THE GATES

1 май 2021 : 		 Новое видео AT THE GATES

2 апр 2021 : 		 Новый альбом AT THE GATES выйдет летом

17 мар 2021 : 		 Вокалист AT THE GATES очень рад новому альбому

4 фев 2021 : 		 AT THE GATES завершают сведение

10 ноя 2020 : 		 AT THE GATES приступили к записи

7 окт 2020 : 		 AT THE GATES начнут запись осенью

29 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления AT THE GATES

19 май 2020 : 		 У AT THE GATES есть восемь песен

8 июл 2019 : 		 Видео с выступления AT THE GATES
| - |

|||| сегодня

Умер вокалист AT THE GATES



zoom
Томас Линдберг, вокалист AT THE GATES, скончался в возрасте 52 лет. Печальное известие подтвердила семья музыканта



Комментарии

16 сен 2025
rassol
Буквально пару часов назад друган новость скинул. Очень жаль. Том был одним из моих самых любимых вокалистов.
16 сен 2025
D
Dichlofos
Покойся с миром, Томпа. Второго такого не будет... (((
16 сен 2025
rock n roll
Все таки болезнь оказалась сильнее,очень жаль!!!Ты был классным вокалером,R.I.P.!!!
просмотров: 192

