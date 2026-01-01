Новости
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 71
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 49
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 49
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 24
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
8 май 2026 : 		 SHANE EMBURY вспоминает вокалиста AT THE GATES

2 май 2026 : 		 AT THE GATES впервые первые!

29 апр 2026 : 		 Новое видео AT THE GATES

14 апр 2026 : 		 Ремастированные версии альбомов AT THE GATES выйдут весной

7 апр 2026 : 		 Новое видео AT THE GATES

26 фев 2026 : 		 AT THE GATES думают о концертах в память о Томасе

20 фев 2026 : 		 Новое видео AT THE GATES

29 янв 2026 : 		 MIKAEL STANNE о значимости вокалиста AT THE GATES

19 ноя 2025 : 		 DARK TRANQUILLITY, THE CROWN и THE HALO EFFECT выступят на концерте-памяти вокалиста AT THE GATES

4 ноя 2025 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Томас важнейшая часть нашей сцены»

24 сен 2025 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгской школы»

17 сен 2025 : 		 Музыканты о смерти вокалиста AT THE GATES

16 сен 2025 : 		 Умер вокалист AT THE GATES

15 авг 2025 : 		 У вокалиста AT THE GATES рак

6 окт 2024 : 		 Юбилейный винил от AT THE GATES

24 янв 2024 : 		 AT THE GATES отменили все концерты в 2024 году

25 фев 2023 : 		 Drum-cam от AT THE GATES

11 ноя 2022 : 		 Концертные клипы AT THE GATES

8 ноя 2022 : 		 Видео с выступления AT THE GATES

6 окт 2022 : 		 В AT THE GATES вернулся гитарист

23 авг 2022 : 		 Видео с выступления AT THE GATES

9 авг 2022 : 		 Гитарист THE HAUNTED выступил с AT THE GATES

4 авг 2022 : 		 Новое видео AT THE GATES

25 июл 2022 : 		 AT THE GATES расстались с гитаристом

3 дек 2021 : 		 Новое видео AT THE GATES

16 июл 2021 : 		 Успехи в чартах AT THE GATES
8 май 2026

SHANE EMBURY вспоминает вокалиста AT THE GATES



SHANE EMBURY в недавнем интервью вспомнил вокалиста AT THE GATES:

«Томас… он, пожалуй, был моим близким другом с 1996 года. Он был… Мне до сих пор кажется, что он рядом, честно говоря. Так сколько же прошло? Думаю, лет 30. Впервые я встретил его в 1989 году на концерте NAPALM DEATH. А потом я снова пересекся с ним в 1994 году, когда AT THE GATES выпустили «Terminal Spirit Disease», насколько я помню. Он был действительно важной фигурой для сцены. Он выпивал пару пива и говорил людям: «О, да, я изобрел сцену Гётеборга [шведский металл]». Он говорил это с иронией, но, честно говоря, я даже верю, что именно он это сделал. Мы много с ним общались. И, как ни странно, на последних нескольких релизах он всегда присылал мне тексты песен, чтобы я их прочитал. Не знаю, почему. Он спрашивал: «Так будет на английском правильно?» А я отвечал: «Ну, да, нормально». И иногда там были разные темы, разные формулировки, но я думал, что это в некотором смысле лучше. Не знаю, почему он всегда присылал их. Потому что у нас был похожий подход к текстам, может из-за этого. Когда мы писали вместе в LOCK UP, мы были довольно философски настроенными, можно сказать и так.

[Томас был] очень глубоким мыслителем. И, конечно, хэви-металл — это экстремальный мир. Ты дисциплинирован, в отличие от меня и, вероятно, от Томпы, но мы пили, тусовались и сходили с ума. И многие люди на металл-сцене — единомышленники. Мы собираемся вместе. Мы будто шаманы — как бы это кто ни назвал, реально. Мы же направляем эмоции. Так что он был хорошим другом. И было очень грустно [когда он умер]. Очень, очень грустно».




