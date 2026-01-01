8 май 2026



SHANE EMBURY вспоминает вокалиста AT THE GATES



SHANE EMBURY в недавнем интервью вспомнил вокалиста AT THE GATES:



«Томас… он, пожалуй, был моим близким другом с 1996 года. Он был… Мне до сих пор кажется, что он рядом, честно говоря. Так сколько же прошло? Думаю, лет 30. Впервые я встретил его в 1989 году на концерте NAPALM DEATH. А потом я снова пересекся с ним в 1994 году, когда AT THE GATES выпустили «Terminal Spirit Disease», насколько я помню. Он был действительно важной фигурой для сцены. Он выпивал пару пива и говорил людям: «О, да, я изобрел сцену Гётеборга [шведский металл]». Он говорил это с иронией, но, честно говоря, я даже верю, что именно он это сделал. Мы много с ним общались. И, как ни странно, на последних нескольких релизах он всегда присылал мне тексты песен, чтобы я их прочитал. Не знаю, почему. Он спрашивал: «Так будет на английском правильно?» А я отвечал: «Ну, да, нормально». И иногда там были разные темы, разные формулировки, но я думал, что это в некотором смысле лучше. Не знаю, почему он всегда присылал их. Потому что у нас был похожий подход к текстам, может из-за этого. Когда мы писали вместе в LOCK UP, мы были довольно философски настроенными, можно сказать и так.



[Томас был] очень глубоким мыслителем. И, конечно, хэви-металл — это экстремальный мир. Ты дисциплинирован, в отличие от меня и, вероятно, от Томпы, но мы пили, тусовались и сходили с ума. И многие люди на металл-сцене — единомышленники. Мы собираемся вместе. Мы будто шаманы — как бы это кто ни назвал, реально. Мы же направляем эмоции. Так что он был хорошим другом. И было очень грустно [когда он умер]. Очень, очень грустно».







+5 -0



просмотров: 681

