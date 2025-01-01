Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 28
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!» 12
Новости
TOP5
*

At the Gates

*



19 ноя 2025 : 		 DARK TRANQUILLITY, THE CROWN и THE HALO EFFECT выступят на концерте-памяти вокалиста AT THE GATES

4 ноя 2025 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Томас важнейшая часть нашей сцены»

24 сен 2025 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгской школы»

17 сен 2025 : 		 Музыканты о смерти вокалиста AT THE GATES

16 сен 2025 : 		 Умер вокалист AT THE GATES

15 авг 2025 : 		 У вокалиста AT THE GATES рак

6 окт 2024 : 		 Юбилейный винил от AT THE GATES

24 янв 2024 : 		 AT THE GATES отменили все концерты в 2024 году

25 фев 2023 : 		 Drum-cam от AT THE GATES

11 ноя 2022 : 		 Концертные клипы AT THE GATES

8 ноя 2022 : 		 Видео с выступления AT THE GATES

6 окт 2022 : 		 В AT THE GATES вернулся гитарист

23 авг 2022 : 		 Видео с выступления AT THE GATES

9 авг 2022 : 		 Гитарист THE HAUNTED выступил с AT THE GATES

4 авг 2022 : 		 Новое видео AT THE GATES

25 июл 2022 : 		 AT THE GATES расстались с гитаристом

3 дек 2021 : 		 Новое видео AT THE GATES

16 июл 2021 : 		 Успехи в чартах AT THE GATES

2 июл 2021 : 		 Новое видео AT THE GATES

18 июн 2021 : 		 Новая песня AT THE GATES

28 май 2021 : 		 Новое видео AT THE GATES

1 май 2021 : 		 Новое видео AT THE GATES

2 апр 2021 : 		 Новый альбом AT THE GATES выйдет летом

17 мар 2021 : 		 Вокалист AT THE GATES очень рад новому альбому

4 фев 2021 : 		 AT THE GATES завершают сведение

10 ноя 2020 : 		 AT THE GATES приступили к записи
DARK TRANQUILLITY, THE CROWN и THE HALO EFFECT выступят на концерте-памяти вокалиста AT THE GATES



14 ноября исполнилось тридцать лет знаковому альбому AT THE GATES' "Slaughter Of The Soul". К сожалению, Томас Линдберг не дожил до юбилейной даты и ушел из жизни 16 сентября. Дабы почтить его память и чествовать его музыку, фанаты приглашены шестого декабря на специальный вечер памяти, который пройдет в Monument 031, Gothenburg, Sweden. В концерте заявлено участие DARK TRANQUILLITY, THE CROWN и THE HALO EFFECT.






просмотров: 85

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом