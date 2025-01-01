сегодня



DARK TRANQUILLITY, THE CROWN и THE HALO EFFECT выступят на концерте-памяти вокалиста AT THE GATES



14 ноября исполнилось тридцать лет знаковому альбому AT THE GATES' "Slaughter Of The Soul". К сожалению, Томас Линдберг не дожил до юбилейной даты и ушел из жизни 16 сентября. Дабы почтить его память и чествовать его музыку, фанаты приглашены шестого декабря на специальный вечер памяти, который пройдет в Monument 031, Gothenburg, Sweden. В концерте заявлено участие DARK TRANQUILLITY, THE CROWN и THE HALO EFFECT.











