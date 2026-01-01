сегодня



Новое видео SEVENDUST



"Unbreakable", новое видео группы SEVENDUST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома One, выходящего первого мая на Napalm Records:



01. One

02. Unbreakable

03. Is This The Real You

04. Threshold

05. We Won

06. Construct

07. Bright Side

08. The Drop

09. Blood Price

10. Misdirection















просмотров: 134

