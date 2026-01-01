сегодня



Вокалист SEVENDUST: «Мы едины!»



LAJON WITHERSPOON в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какое значение название альбома имеет для него лично:



«Чувак, это означает так много всего. Я бы хотел, чтобы люди сами это уловили и поняли. Но для меня «один» означает, что мы все едины. Не только SEVENDUST — мы вернулись к этому и стали ближе, чем когда-либо, несмотря на наш преклонный возраст, и мы по-прежнему актуальны, если можно так сказать, в этой индустрии, но мы все едины. Даже в этом едином, но разделённом мире, в котором мы живём, мы едины и мы все также неразрушимы».



Во время того же разговора его спросили, что удерживает его и его товарищей по группе вместе уже более 30 лет:



«Не знаю, чувак. Мне кажется, что есть много групп, которые называют себя группами. Мне кажется, что мы — группа. Мы прошли через все вместе. Если кто-то знает друг друга лучше, чем кто-либо другой, то это мы. Я имею в виду, мы были рядом во время разводов, мы были рядом во время смертей, расставаний, повторных браков, «Такой-то болен. О, Боже». Понимаешь, о чем я? Так что, если и есть кто-то, кто ближе, то это мы, поэтому мы действительно понимаем друг друга, и я думаю, что именно это и держит нас вместе. А еще, много лет назад я решил, что единственный способ остаться вместе — это обеспечить равенство. Не может быть так, что кто-то приезжает на скутере, а кто-то прилетает на вертолете с подводной лодкой, привязанной к его днищу. Понимаете, о чем я? [Смеется] Так что это то, что держит нас вместе: все вносят свой вклад, и нам очень повезло, что мы такие, какие есть, потому что никто не думает: «О, чувак, это моя группа». Это наша группа. Никто не является лидером. Мы все владельцы и боссы».







+0 -0



просмотров: 20

