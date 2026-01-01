Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 38
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 32
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 28
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 26
*Семья Осборнов решила создать цифровую копию Оззи 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 38
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 32
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 28
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 26
*Семья Осборнов решила создать цифровую копию Оззи 24
[= ||| все новости группы



*

Sevendust

*



29 май 2026 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мы едины!»

6 май 2026 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Дух моего убитого брата всегда со мной»

3 май 2026 : 		 Барабанщик SEVENDUST: «Для аудитории SLIPKNOT мы были недостаточно тяжёлыми, а для аудитории CREED — слишком тяжёлыми»

3 апр 2026 : 		 Новое видео SEVENDUST

10 мар 2026 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Каждый вечер мы молимся»

6 мар 2026 : 		 Новое видео SEVENDUST

2 фев 2026 : 		 Новое видео SEVENDUST

21 янв 2026 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет весной

24 ноя 2025 : 		 Видео с выступления SEVENDUST

5 ноя 2025 : 		 SEVENDUST завершили работу над альбомом

8 сен 2025 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет в начале года

17 мар 2025 : 		 Видео полного выступления SEVENDUST

17 мар 2025 : 		 DAVID DRAIMAN присоединился на сцене к SEVENDUST

23 фев 2025 : 		 SEVENDUST работают над новой музыкой

29 янв 2025 : 		 Важность "Season" для карьеры SEVENDUST

21 сен 2024 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Расизму в металле не место!»

18 сен 2024 : 		 Видео с выступления SEVENDUST

12 янв 2024 : 		 SEVENDUST отметили юбилей "Seasons"

25 сен 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мы — ню-металл? Ну такое...»

31 авг 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST о важности музыкальной эволюции

29 авг 2023 : 		 Бокс-сет SEVENDUST выйдет осенью

5 авг 2023 : 		 SEVENDUST выступили без JOHN CONNOLLY

2 авг 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мой голос становится только лучше!»

27 июл 2023 : 		 Гитарист SEVENDUST: «Когда уйдём — не знаю»

26 июл 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

12 июл 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST не видит близкого конца
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист SEVENDUST: «Мы едины!»



zoom
LAJON WITHERSPOON в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какое значение название альбома имеет для него лично:

«Чувак, это означает так много всего. Я бы хотел, чтобы люди сами это уловили и поняли. Но для меня «один» означает, что мы все едины. Не только SEVENDUST — мы вернулись к этому и стали ближе, чем когда-либо, несмотря на наш преклонный возраст, и мы по-прежнему актуальны, если можно так сказать, в этой индустрии, но мы все едины. Даже в этом едином, но разделённом мире, в котором мы живём, мы едины и мы все также неразрушимы».

Во время того же разговора его спросили, что удерживает его и его товарищей по группе вместе уже более 30 лет:

«Не знаю, чувак. Мне кажется, что есть много групп, которые называют себя группами. Мне кажется, что мы — группа. Мы прошли через все вместе. Если кто-то знает друг друга лучше, чем кто-либо другой, то это мы. Я имею в виду, мы были рядом во время разводов, мы были рядом во время смертей, расставаний, повторных браков, «Такой-то болен. О, Боже». Понимаешь, о чем я? Так что, если и есть кто-то, кто ближе, то это мы, поэтому мы действительно понимаем друг друга, и я думаю, что именно это и держит нас вместе. А еще, много лет назад я решил, что единственный способ остаться вместе — это обеспечить равенство. Не может быть так, что кто-то приезжает на скутере, а кто-то прилетает на вертолете с подводной лодкой, привязанной к его днищу. Понимаете, о чем я? [Смеется] Так что это то, что держит нас вместе: все вносят свой вклад, и нам очень повезло, что мы такие, какие есть, потому что никто не думает: «О, чувак, это моя группа». Это наша группа. Никто не является лидером. Мы все владельцы и боссы».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 20

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом