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MORGAN ROSE: «Сейчас у SEVENDUST просто все искрит!»



MORGAN ROSE в недавнем интервью рассказал, что именно вдохновляет его и остальных участников SEVENDUST продолжать записывать новую музыку.



«Забавно, потому что мы уже раз сто говорили: "Может, этот альбом станет последним", или "Может, теперь будем выпускать только EP", или вообще перейдем на синглы. Но, если честно, мы просто очень любим писать песни. И будем писать их в любом случае.



У каждого из нас куча разных дел: продюсирование, совместное написание песен, сайд-проекты… Мы постоянно что-то сочиняем. Поэтому и думаем: "Раз уж все равно этим занимаемся, почему бы не писать музыку и для SEVENDUST?"»



Затем Morgan вспомнил свои слова полуторагодичной давности о возможном распаде группы.



«Тогда я сказал что-то вроде: "Группа едва не прекратила существование". И, черт возьми, вокруг этого поднялась настоящая буря. Половина участников на меня тогда разозлилась. А я такой: "Ну, вообще-то я правду сказал!" Я и правда собирался уйти.



Даже сейчас странно об этом говорить. Хотя ничего подобного больше не происходит и уходить на пенсию мы не собираемся. Просто тогда был такой момент, были свои причины. Сейчас этого уже нет, но стоит снова поднять эту тему, как обязательно найдутся люди, которые скажут: "Да он опять за свое". Да нет, ребята, мы никуда не уходим. У нас все отлично».



Говоря о будущем новой музыки, Rose добавил:



«Кто вообще знает, что будет дальше? Некоторые подходят и спрашивают: "Ну что, пятнадцать альбомов. Думаешь, кому-то вообще хочется слушать что-то новое?" А потом выходит очередная пластинка, и оказывается, что она отлично принимается. Значит, мы еще не превратились в группу, которая живет исключительно прошлым. Так что, похоже, будем продолжать.



Я и сам иногда прихожу на концерты своих любимых групп и думаю: "Да ладно, люди ведь хотят услышать только вот эту песню, вот эту и еще десяток старых хитов. Новую композицию им вряд ли интересно слушать". Но иногда даже такие группы выпускают новую вещь, и ты понимаешь: "А ведь отличная песня".



Так что мы продолжим записывать музыку. Не знаю, будут ли это полноценные альбомы или что-то еще, но какое-то время мы точно не остановимся».



Также Morgan рассказал об успехе весеннего американского тура SEVENDUST с ATREYU, FIRE FROM THE GODS и AMERICAN ADRENALINE.



«Сейчас для нашей группы происходит что-то совершенно невероятное. Все началось с Европы. В январе мы наконец отправились туда с полноценным туром. За всю нашу карьеру такого никогда не было. Раньше мы работали с людьми, которые, мягко говоря, были не лучшими партнерами, и одно время вообще казалось, что мы больше никогда туда не вернемся.



Но мы провели там семь с лишним недель и просто влюбились в Европу. Публика принимала нас потрясающе. Тогда мы впервые поняли: "Черт возьми, оказывается, здесь есть огромная аудитория". И потом эта волна докатилась до США.



Во время последнего тура я смотрел в зал и видел одновременно по десять-пятнадцать человек, которые занимались крауд-серфингом. Люди буквально непрерывным потоком перелетали через ограждение. Потом я присмотрелся и понял: "Да это же дети!"



И я действительно имею в виду детей. На одном из последних концертов стоял мальчишка лет восьми в защитных наушниках. Я подумал: "Ребенку надели строительные наушники, чтобы не повредить слух, но при этом совершенно спокойно позволяют ему летать над толпой, где люди толкаются и сходят с ума". Это выглядело совершенно дико.



Я спросил: "Что вообще происходит?" Мне ответили: "Несколько ваших песен завирусились в соцсетях". Тогда John Connolly начал разбираться и говорит мне: "Слушай, 'Denial' и 'Rumble Fish' сейчас вообще входят в число наших самых популярных песен". Я удивился: "'Rumble Fish'? Но ведь она даже не выходила синглом". А мне отвечают: "Она просто стала вирусной". Вот откуда пришли все эти молодые слушатели.



Плюс сам этот стиль снова оказался востребованным. Не то чтобы он когда-то исчезал. KORN никуда не делись — они по-прежнему короли. У DEFTONES тоже все снова взлетело благодаря вирусной популярности, как и у SYSTEM OF A DOWN. Весь этот так называемый ню-метал снова оказался в центре внимания. И тур просто взорвался.



После его окончания менеджер сказал нам: "Поздравляю. Вы продали больше билетов, чем когда-либо, продали больше мерча, чем когда-либо, и это самый успешный тур в истории группы". Мы просто переглянулись: "Н... себе…"»



В завершение Morgan заявил:



«Мы собираемся выжать из этой волны максимум. Нам хочется снова отправиться в тур как можно скорее. Это невероятное удовольствие — видеть столько людей на концертах и при этом понимать, что мы по-прежнему выступаем на том уровне, который сами считаем достойным.



Для нас это очень важно. Если мы однажды перестанем соответствовать собственным стандартам, то продолжать не будем. Иногда смотришь на некоторые группы и думаешь: "Ох, нет, до такого я точно не дойду. Меня никто не будет выкатывать на сцену в инвалидной коляске". Нет, такого не будет. Мы держим себя в форме».







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