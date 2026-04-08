Лидер ICED EARTH: «Я выпущу новую музыку на своих условиях»



JON SCHAFFER в недавнем интервью ответил на вопрос о том, стоит ли ждать от него новой музыки:



«Новая музыка будет — в этом нет сомнений. Но всё произойдет в моём темпе. Потому что, сколько бы я ни слышал — а я знаю, что фанаты, особенно фанаты ICED EARTH, хотят новую музыку — мне нужна не просто “новая музыка”. Мне нужна великая музыка. Всё остальное, что не идет от настоящего вдохновения, меня не интересует. Собрать группу заново ради того, чтобы почувствовать себя “снова актуальным” или заработать — это самый простой путь. Это слишком примитивно. Меня это не интересует. Все случиться потому, что я это люблю, а не потому, что этого требует индустрия. А я в этой системе уже был.



Я считаю, что мы делали отличные альбомы. Я горжусь своей карьерой. Но когда ты находишься в этом колесе — альбом, тур, альбом, тур — ты начинаешь терять исходную точку. Все превращается в бизнес. Иногда ты просто делаешь что должен, даже если не чувствуешь этого, потому что есть обязательства. А музыкальная индустрия сильно изменилась — я был в ней десятилетиями, видел всё это. В какой-то момент альбомы стали просто поводом, чтобы поехать в тур и продавать мерч. А я отказываюсь так работать. Я не собираюсь гнаться за деньгами в ущерб своей целостности как артиста. Пока нет настоящего вдохновения — это закрытая зона. Хотя я чувствую, что что-то начинает происходить. Но это может занять время. Я играю по-крупному и всерьез.



Я понимаю, как всё устроено. И всё, что я буду делать дальше — неважно, какой это будет проект или группа — должно исходить из настоящего вдохновения и удовольствия от процесса, а не из желания заработать. Потому что иначе ты теряешь суть.



Мне всегда было, по большому счёту, пофигу, что думают люди о моей музыке. Конечно, я бы предпочёл, чтобы она им нравилась — это естественно. Но если ты начинаешь об этом задумываться, ты уже проиграл. Это не про искусство. Искусство — это очень личная, почти духовная вещь. И вся эта тема с ИИ… Ноль шансов — ноль — что это когда-либо будет использоваться в ICED EARTH или в чём-то, к чему я причастен. Это отвратительно. Речь идёт о даре — от Бога, от вселенной, называйте это так, как хотите — искусство реально. Поэзия, живопись, музыка — что угодно. А то, что сейчас делают с помощью технологий… мне это не нужно. Как по мне, то это античеловечно. Так что это вообще не обсуждается.



В общем, у меня есть планы, я двигаюсь в этом направлении, но больше пока говорить не буду. Просто следите. Это займет время. Но оно того стоит, поверьте.



Лучшие вещи, которые я когда-либо писал, рождались из самых тяжелых периодов моей жизни. А последние пять лет были очень интенсивным. И это приведет к чему-то по-настоящему особому. Я просто буду доверять своей интуиции, идти за внутренним ощущением — и посмотрим, когда это произойдет. Но когда это случится — это будет эпично».





