Новости
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 35
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 33
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 27
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 26
Iced Earth

8 апр 2026 : 		 Лидер ICED EARTH: «Я выпущу новую музыку на своих условиях»

16 окт 2025 : 		 Винил ICED EARTH выйдет зимой

23 сен 2025 : 		 Лидер ICED EARTH: «Мне предлагали хорошие деньги, но пока возвращать группу рано»

15 сен 2025 : 		 Лидер ICED EARTH о событиях шестого января

8 сен 2025 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH: «На работе меня некоторые узнавали»

29 июн 2025 : 		 MATT BARLOW: «С нетерпением жду, когда услышу что-то от лидера ICED EARTH»

22 май 2025 : 		 STU BLOCK поддержал возможное возвращение MATT BARLOW в ICED EARTH

20 май 2025 : 		 Лидер ICED EARTH: «Джизус — мой рулевой!»

13 май 2025 : 		 MATT BARLOW не против вновь оказаться в ICED EARTH

22 апр 2025 : 		 Альбом ICED EARTH выйдет с 3D-обложкой

12 апр 2025 : 		 Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!»

28 окт 2024 : 		 Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь»

16 окт 2024 : 		 Лидеру ICED EARTH хотят дать трешку

13 сен 2024 : 		 Лидер ICED EARTH еще посидит

1 авг 2024 : 		 Лидер ICED EARTH посидит до осени

27 мар 2024 : 		 Лидер ICED EARTH посидит до лета

23 фев 2024 : 		 Слушания по делу лидера ICED EARTH перенесут

4 фев 2024 : 		 Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить

14 авг 2023 : 		 Лидер ICED EARTH узнает свою судьбу зимой

10 июн 2023 : 		 Когда же решат судьбу лидера ICED EARTH?

2 май 2023 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH: «Jon неправ, и он это знает»

12 апр 2023 : 		 Видео с текстом от ICED EARTH

4 апр 2023 : 		 Просто так лидер ICED EARTH не соскочит

24 мар 2023 : 		 Юридические игры по делу гитариста ICED EARTH продолжаются

19 мар 2023 : 		 Видео с текстом от ICED EARTH

15 мар 2023 : 		 Новые ЕР ICED EARTH выйдут весной
Лидер ICED EARTH: «Я выпущу новую музыку на своих условиях»



JON SCHAFFER в недавнем интервью ответил на вопрос о том, стоит ли ждать от него новой музыки:

«Новая музыка будет — в этом нет сомнений. Но всё произойдет в моём темпе. Потому что, сколько бы я ни слышал — а я знаю, что фанаты, особенно фанаты ICED EARTH, хотят новую музыку — мне нужна не просто “новая музыка”. Мне нужна великая музыка. Всё остальное, что не идет от настоящего вдохновения, меня не интересует. Собрать группу заново ради того, чтобы почувствовать себя “снова актуальным” или заработать — это самый простой путь. Это слишком примитивно. Меня это не интересует. Все случиться потому, что я это люблю, а не потому, что этого требует индустрия. А я в этой системе уже был.

Я считаю, что мы делали отличные альбомы. Я горжусь своей карьерой. Но когда ты находишься в этом колесе — альбом, тур, альбом, тур — ты начинаешь терять исходную точку. Все превращается в бизнес. Иногда ты просто делаешь что должен, даже если не чувствуешь этого, потому что есть обязательства. А музыкальная индустрия сильно изменилась — я был в ней десятилетиями, видел всё это. В какой-то момент альбомы стали просто поводом, чтобы поехать в тур и продавать мерч. А я отказываюсь так работать. Я не собираюсь гнаться за деньгами в ущерб своей целостности как артиста. Пока нет настоящего вдохновения — это закрытая зона. Хотя я чувствую, что что-то начинает происходить. Но это может занять время. Я играю по-крупному и всерьез.

Я понимаю, как всё устроено. И всё, что я буду делать дальше — неважно, какой это будет проект или группа — должно исходить из настоящего вдохновения и удовольствия от процесса, а не из желания заработать. Потому что иначе ты теряешь суть.

Мне всегда было, по большому счёту, пофигу, что думают люди о моей музыке. Конечно, я бы предпочёл, чтобы она им нравилась — это естественно. Но если ты начинаешь об этом задумываться, ты уже проиграл. Это не про искусство. Искусство — это очень личная, почти духовная вещь. И вся эта тема с ИИ… Ноль шансов — ноль — что это когда-либо будет использоваться в ICED EARTH или в чём-то, к чему я причастен. Это отвратительно. Речь идёт о даре — от Бога, от вселенной, называйте это так, как хотите — искусство реально. Поэзия, живопись, музыка — что угодно. А то, что сейчас делают с помощью технологий… мне это не нужно. Как по мне, то это античеловечно. Так что это вообще не обсуждается.

В общем, у меня есть планы, я двигаюсь в этом направлении, но больше пока говорить не буду. Просто следите. Это займет время. Но оно того стоит, поверьте.

Лучшие вещи, которые я когда-либо писал, рождались из самых тяжелых периодов моей жизни. А последние пять лет были очень интенсивным. И это приведет к чему-то по-настоящему особому. Я просто буду доверять своей интуиции, идти за внутренним ощущением — и посмотрим, когда это произойдет. Но когда это случится — это будет эпично».



КомментарииСкрыть/показать 2 )

8 апр 2026
Corpsegrinder04
Сам Шаффер приличный гитарист. Даже Томатыч хвалил. Барлоу думаю не откажется спеть. А остальную пристяжь набрать не проблема. На ютубе целая кодла готовых специалистов видосики записывает.
Главное чтобы материал был подтстать последним трём альбомам. Зашли хорошо в своё время.
8 апр 2026
YNWA
""""Я не собираюсь гнаться за деньгами в ущерб своей целостности"""

2027 год: Iced Earth выпускает "The Glorious Burden II: Fight For Your Right"
