Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 156
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 96
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Вокалист CRADLE OF FILTH сделал предложение на сцене 52
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 156
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 96
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
*Вокалист CRADLE OF FILTH сделал предложение на сцене 52
[= ||| все новости группы



*

Iced Earth

*



29 июн 2025 : 		 MATT BARLOW: «С не терпением жду, когда услышу что-то от лидера ICED EARTH»

22 май 2025 : 		 STU BLOCK поддержал возможное возвращение MATT BARLOW в ICED EARTH

20 май 2025 : 		 Лидер ICED EARTH: «Джизус — мой рулевой!»

13 май 2025 : 		 MATT BARLOW не против вновь оказаться в ICED EARTH

22 апр 2025 : 		 Альбом ICED EARTH выйдет с 3D-обложкой

12 апр 2025 : 		 Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!»

28 окт 2024 : 		 Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь»

16 окт 2024 : 		 Лидеру ICED EARTH хотят дать трешку

13 сен 2024 : 		 Лидер ICED EARTH еще посидит

1 авг 2024 : 		 Лидер ICED EARTH посидит до осени

27 мар 2024 : 		 Лидер ICED EARTH посидит до лета

23 фев 2024 : 		 Слушания по делу лидера ICED EARTH перенесут

4 фев 2024 : 		 Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить

14 авг 2023 : 		 Лидер ICED EARTH узнает свою судьбу зимой

10 июн 2023 : 		 Когда же решат судьбу лидера ICED EARTH?

2 май 2023 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH: «Jon неправ, и он это знает»

12 апр 2023 : 		 Видео с текстом от ICED EARTH

4 апр 2023 : 		 Просто так лидер ICED EARTH не соскочит

24 мар 2023 : 		 Юридические игры по делу гитариста ICED EARTH продолжаются

19 мар 2023 : 		 Видео с текстом от ICED EARTH

15 мар 2023 : 		 Новые ЕР ICED EARTH выйдут весной

10 фев 2023 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH думает о новой музыке

29 янв 2023 : 		 Лидер ICED EARTH продолжает с...

12 янв 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Поступок Jon'a удивил»

1 дек 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!»

3 ноя 2022 : 		 Лидер ICED EARTH продолжает с...
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MATT BARLOW: «С не терпением жду, когда услышу что-то от лидера ICED EARTH»



zoom
MATT BARLOW в недавнем интервью спросили, какие шансы на то, что он вновь будет работать с ICED EARTH:

«Мы вообще не говорили об этом, чувак. Очевидно, что я не могу дождаться, когда Jon займется чем-то еще в музыкальном плане. Я не знаю, будет ли это ICED EARTH или что-то другое. Но я с нетерпением жду, когда он вернется и снова начнет работать. Я очень надеюсь, что так и будет. Но сейчас, как мне кажется, все это для него пока в подвешенном состоянии. Я давно с ним не разговаривал. Они с моей женой довольно часто общаются, поскольку он брат моей жены. Но когда бы он ни начал что-то делать, я буду полностью поддерживать его возвращение в музыку. Так что, надеюсь, это произойдет».

Ссылаясь на то, что в октябре прошлого года Jon был приговорен к трем годам испытательного срока и 120 часам общественных работ в связи с его участием в беспорядках в Капитолии США. (Позже президент Дональд Трамп помиловал около 1500 человек, обвиненных в преступлениях, связанных с беспорядками), он сказал:

«Я уже говорил об этом в других интервью, я понимаю, что люди разочарованы тем, как все сложилось с Jon, и я думаю, что Jon тоже разочарован и извинился. Надеюсь, в этой истории есть шанс на искупление, и, надеюсь, люди смогут понять, что у всех нас есть свои различия, называйте их недостатками или просто различиями во взглядах, или еще чем-нибудь, или различиями в поступках, которые они совершили, или в чем-то еще. Но, в конце концов, я думаю, что если Jon сможет вернуться в музыкальную сферу, то результат будет очень, очень, очень положительным».

На вопрос, сможет ли он убедить Jon вернуть ICED EARTH, возможно, с Matt'ом на вокале, Barlow ответил:

«Нет. Потому что я действительно не хочу подталкивать Jon'а к чему-то. В конце концов, ICED EARTH принадлежат Jon'у, и любой проект, которым займется Jon, будет зависеть от него. Он фантастический музыкант и сочинитель, и я полагаю, что любой его проект будет удачным».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 139





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом