сегодня



MATT BARLOW: «С не терпением жду, когда услышу что-то от лидера ICED EARTH»



MATT BARLOW в недавнем интервью спросили, какие шансы на то, что он вновь будет работать с ICED EARTH:



«Мы вообще не говорили об этом, чувак. Очевидно, что я не могу дождаться, когда Jon займется чем-то еще в музыкальном плане. Я не знаю, будет ли это ICED EARTH или что-то другое. Но я с нетерпением жду, когда он вернется и снова начнет работать. Я очень надеюсь, что так и будет. Но сейчас, как мне кажется, все это для него пока в подвешенном состоянии. Я давно с ним не разговаривал. Они с моей женой довольно часто общаются, поскольку он брат моей жены. Но когда бы он ни начал что-то делать, я буду полностью поддерживать его возвращение в музыку. Так что, надеюсь, это произойдет».



Ссылаясь на то, что в октябре прошлого года Jon был приговорен к трем годам испытательного срока и 120 часам общественных работ в связи с его участием в беспорядках в Капитолии США. (Позже президент Дональд Трамп помиловал около 1500 человек, обвиненных в преступлениях, связанных с беспорядками), он сказал:



«Я уже говорил об этом в других интервью, я понимаю, что люди разочарованы тем, как все сложилось с Jon, и я думаю, что Jon тоже разочарован и извинился. Надеюсь, в этой истории есть шанс на искупление, и, надеюсь, люди смогут понять, что у всех нас есть свои различия, называйте их недостатками или просто различиями во взглядах, или еще чем-нибудь, или различиями в поступках, которые они совершили, или в чем-то еще. Но, в конце концов, я думаю, что если Jon сможет вернуться в музыкальную сферу, то результат будет очень, очень, очень положительным».



На вопрос, сможет ли он убедить Jon вернуть ICED EARTH, возможно, с Matt'ом на вокале, Barlow ответил:



«Нет. Потому что я действительно не хочу подталкивать Jon'а к чему-то. В конце концов, ICED EARTH принадлежат Jon'у, и любой проект, которым займется Jon, будет зависеть от него. Он фантастический музыкант и сочинитель, и я полагаю, что любой его проект будет удачным».







+1 -0



просмотров: 139

