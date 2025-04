сегодня



Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!»



JON SCHAFFER дал первое большое интервью церковному подкасту It Is Later Than You Think после того, как был приговорен к трем годам испытательного срока и 120 часам общественных работ в связи с его участием в беспорядках в Капитолии. В частности, относительно участия в событиях шестого января он сказал:



«В знаменитом интервью, которое я дал [на митинге Дональда Трампа в Вашингтоне в ноябре 2020 года] и которое затем показывали повсюду, я сказал, что дело не в президенте Трампе. То есть я верю, что он хороший человек, который любит свою страну. Но американский народ взволнован, потому что нам надоела тирания. А он, так уж получилось, является фигурой, противостоящей этому. Но что касается меня, то я был бы так же взбешен, если бы они украли выборы у демократов, потому что это будет означать конец нашей республики, которая на самом деле была захвачена уже очень давно... Я просто против тирании. Я хочу, чтобы люди были свободны. Я хочу, чтобы люди могли свободно высказывать свои мысли, верить, жить, процветать. Это то, что нам говорили всю нашу жизнь, то, за что ратует наша страна. Мы понимаем, как много нам лгали, но факт остается фактом: именно на этом были основаны США. И они демонизировали всё, что связано с нашей историей, до такой степени, что если мы не вернем здравый смысл в эту дискуссию, наше прошлое превратится в нечто неузнаваемое.



Я понимаю, что мое поведение было не самым лучшим и не самым разумным, но это была ловушка — на сто процентов. Я хочу сказать, что у меня нет никаких сомнений. Правда выйдет наружу. Плохо то, что я знаю, что мог бы поступить лучше. Но я позволил своим эмоциям взять над собой верх, и я думаю, что здесь действовала какая-то сила, которую я не могу объяснить словами».



Размышляя о событиях 6 января 2021 года, Jon сказал:



«Мне потребовался час, чтобы добраться до Капитолия, потому что пытаться быстро пройти через такое скопление людей было нелегко... Это была всего лишь миля, но обычно я могу пройти ее довольно быстро. Но тут всё было забито. Вокруг были люди, которые двигались в разном темпе, а некоторые очень неподготовленные протестующие двигались очень медленно - таких я бы сказал было там много. Но когда я добрался до Капитолия, там уже царил хаос. И я просто пошел дальше по прямой».



Заявив, что люди, собравшиеся у Капитолия, лишь протестовали против фальсификации выборов, и что бунтовщиков пригласили зайти внутрь сами полицейские, он продолжил:



«Это было что-то вроде энергетического потока, направленного в ту сторону, но, очевидно, там уже царил хаос. Как я слышал, люди начали маршировать ещё до того, как Трамп закончил выступать, они принялись направляться туда, сеять смуту. Я не знаю, сколько человек из этих людей были на самом деле агентами-провокаторами... Но я шёл вперед и поднимался по лестнице... Я не видел, чтобы входы были взяты приступом. Я вообще ничего такого не видел. Так что я не знаю, в каком месте такое происходило. Я просто видел те же самые видеоролики, что и все остальные. Но я поднимался по лестнице и почувствовал звук, похожий на взрывы светошумовых гранат. Это было громко. Казалось, что это было внутри здания. А потом над нами взорвались баллоны со слезоточивым газом, а по лестнице спускались девушки. Они были, наверное, в 50 футах друг от друга и плакали. Люди уничтожали вещи наверху. Это не то, ради чего мы собирались. Так что я всё больше и больше заводился, спрашивая: «Что происходит?» Я не знал, что происходит.



Я не ожидал, что патриоты будут устраивать взрывы, кидаться гранатами, или что я там слышал. В этом не было никакого смысла, потому что движение создавалось не для этого. Это не насильственное движение. Это сразу понятно. Оно очень ориентировано на семью. Я бы сказал, что большинство людей там были просто свободолюбивы, вероятно, многие христиане и многие добросердечные американцы... И поэтому уничтожение собственности - это не то, чем мы занимаемся. Мы не такие. Поэтому по мере того, как я поднимался по лестнице, становилось всё тревожнее и тревожнее. Там были люди на строительных лесах, и много чего говорили, и кричали, и я видел, как спускались парни, которых облили спреем, что довольно странно, когда видишь это в первый раз, поскольку требуется секунда, чтобы понять, а потом, конечно, я сам всё узнал. [ Смеется ] Но они не способны видеть. Когда ты смотришь на них, они выглядят нормально. Но потом понимаешь, что они не видят, потому что их облили слезоточивым газом, или перцовым баллончиком, или еще каким-нибудь химическим раздражителем. Затем я поднялся. Если бы у вас сейчас была тут схема Капитолия, я бы не мог сказать вам, где я находился. Но рядом с лестницей, которая вела наверх, стояли строительные леса, а наверху была площадка. Похоже на место, где, возможно, делают фотографии или что-то в этом роде. На дверях, в которые я вошел, не было ручек. Это были двери, которые, я уверен, очень надежно защищены. Я увидел полицейского - он был в маске, но я всё равно опознал его; я видел как он общался с кем-то по видеосвязи. Я видел его через стекло. Он был по другую сторону двери. В этот момент дверь не была открыта, и он смотрел на камеру, общаясь с ней, и я предполагаю, что он говорил центральному командованию разблокировать эти двери, потому что эти двери, я могу почти гарантировать вам, закрыты на магнит. Это же Капитолий Соединенных Штатов. Вы не сможете просто взять молоток, разбить окно, дотянуться и схватить... Снаружи всё равно нет ручек...



Я видел, как он открыл дверь... Или, по крайней мере, может быть, они не были механически открыты, но в любом случае это магнитный механизм. И вот он открывает дверь, несколько человек выходят, и как раз когда дверь закрывается, появляется еще одна группа людей, которая кричит: "Эй, можно нам войти?" И он сказал: "Да, заходите". Они впустили протестующих. Затем дверь закрылась, и через некоторое время другая группа выскочила наружу, и тогда вокруг меня все сказали: «Копы боятся. Они там избивают старика. Вперёд». Вот в этот момент меня и вовлекли внутрь вместе со всеми. И вскоре после того, как я вошел внутрь Капитолия, я увидел, что тот самый полицейский, который открыл для нас дверь, очень спокойно стоит на лестнице. Потому что вы проходите через большой холл, там есть пути вниз и есть лестница. И он стоял примерно на три или четыре ступеньки выше нас, просто скрестив руки, смотрев на происходящее. И тут другие полицейские отступают назад, потому что мы напираем. Чёрт возьми, с таким же успехом в этот момент вокруг могли быть подставные актёры, изображающие то, что нужно. Я не знаю. Вокруг начало твориться безумие. Я начал кричать на полицейских. Мне показалось, что старый ветеран-байкер получил удар дубинкой от того копа, кто был в дальнем конце справа, и я начал кричать на него, кричать о том, что они не соблюдают присягу и что в Конгрессе полно преступников. "Что ты творишь?" И так далее. Наверняка, я кричал не очень приятные вещи. И в этот момент меня обрызгали перцовым спреем».



Продолжая утверждать, что 6 января было лишь днем протеста, а не настоящим восстанием, Jon сказал:



«Мы сейчас ведём речь о наиболее вооруженной категории граждан на планете. Каким-то образом все эти якобы мятежники забыли свои автоматические винтовки дома, забыли взять свои пистолеты и всё остальное. Такое впечатление, что такого намерения ну них никогда и не было».



Далее Schaffer подробно рассказал о том, как он принял христианство в результате своих злоключений:



«Духовный путь, я полагаю, начался для меня уже некоторое время назад, но, скажем так, он оказался в центре внимания, когда я прошел через случившееся. Я начал читать Библию, но на самом деле ещё не был готов к настояшей вере... Как я уже говорил, это было только начало. Собственно, это и не было началом, но это был медленный процесс, потому что я очень вспыльчивый человек... Именно тогда начался мой путь к вере. Нахождение в одиночке, много размышлений, осознание силы и зла, против которых ты выступаешь, и борьбы с такими людьми.



Вы могли бы подумать, что сидеть в камере достаточно тяжело, и именно это стало для меня моментом прихода к Иисусу. Но на самом деле это был шаг перед моментом «прихода к Иисусу». Это был один из шагов перед ним. И именно тогда я понял, насколько я не в себе, потому что у меня произошел разлад с дочерью, и это было ужасно и отвратительно. И я нашел церковь - как это ни ужасно, но именно на следующий день после Рождества я нашел церковь, которая находилась в районе, где я жил, во Флориде. Я сходил туда несколько раз, и мне стало казаться, что я становлюсь немного религиозным. Потом я пошел в другую церковь, которая тоже находилась в моем районе в 10 или 15 минутах езды. И там я тоже почувствовал некое благоговениие. А потом [мой друг] пригласил меня в свою церковь, которая находилась в полутора часах езды. Но я просто влюбился в это место. Это была церковь Лейквью в Тарпон-Спрингс. И вот я стал ездить туда, оставался в доме [моего друга] в субботу вечером, а затем вставал и шел в церковь в воскресенье. Мы делали это, может быть, раз или два в месяц. Чаще всего я посещал службы онлайн, потому что туда было долго, долго ехать. А иногда я ездил туда только на службу - выезжал очень рано утром, добирался до церкви и затем сразу ехал обратно - очень много времени в машине. И я попросил тамошнего священника - его зовут пастор Тим Миллер - крестить меня. И мы сделали это у него дома, в его бассейне. Но это был еще не весь путь к истинной вере. Я был на подходе».



На вопрос о том, почему он решил креститься и было ли это для него публичной демонстрацией того, что прежний Jon Schaffer мертв, а мир теперь видит нового Jon Schaffer'а, он ответил следующее:



«Именно так. Я знаю, что это не гарантирует спасения или что-то в этом роде. Но дело не в этом. Дело скорее в том, что у меня не было выбора, когда я был ребенком, и теперь это был выбор, который я хотел сделать. Вот и всё, на самом деле. Здесь нет никакого скрытого смысла. Так я и поступил. А потом я вернулся в Индиану, и нашел вас, замечательных людей [в церкви «Корнерстоун»], и понял, как много у нас общего. И я не знаю. Божий промысел просто удивителен! И поэтому я считаю, что следующий уровень после изучения Слова Божьего, посещения церкви Лейквью - я до сих пор посещаю службы церкви Лейквью по воскресеньям, когда возвращаюсь с работы. Потому что я учусь, и мне нравится учиться. Следующим шагом стало то, что я простил своих родителей. Это был важный шаг. Это был огромный шаг. Потому что я не осознавал этого. Это была очень важная для меня вещь - Святой Дух сказал мне, открыл мне это каким-то образом. Типа: «Чувак, ты не можешь не простить своих родителей». ... И это всё еще долгий путь. Я полагаю, что тяжко будет всегда, просто потому что вера связана с человеческим фактором».



Кроме того, Schaffer пояснил одну из подробностей, которую признал в своем соглашении о признании вины, — что он является пожизненным членом-основателем «Oath Keepers», большой, но слабо организованной группы людей, некоторые из которых связаны с ополчением:



«Вся эта история с Oath Keepers - фальшивка. То есть да, я записался в сторонники Oath Keepers, когда они только появились, и я даже не помню, в каком году это было. Я бы сказал, что это было где-то в [200]9, [20]10, [20]11. Я не знаю, когда они образовались, но это было в самом начале, я увидел интервью с [основателем Oath Keepers] Стюартом [Родсом] и просто подумал: «Вот это тема!». Я имею в виду, кто бы не хотел, чтобы выборные должностные лица и военные из экстренной помощи серьезно относились к своей присяге? Почему это плохо? Так что, да, я отправил деньги - я даже не помню точную сумму; это было восемь или девять сотен баксов - чтобы получить полный пакет, пожизненное членство и всё такое. И, наверное, технически я действительно [член-основатель], ведь я правда послал им деньги и был, наверное, одним из первых, потому что я был очень рад, когда узнал о такой группе людей, потому что уже тогда я понимал, что у нас в стране серьезные проблемы. В то время я уже давно осознавал ситуацию. Так или иначе, власти создали на основании этих фактов ложный нарратив. У меня не было никакой внутренней информации об Oath Keepers, и я даже не уверен, что эти парни нарушили какие-либо законы. Единственным человеком, которого я опознал, был полицейский, открывший дверь в Капитолий.



История с Oath Keepers — это нарратив, который был создан ими, чтобы заставить других расколоться, как будто у меня была какая-то информация. Я же, чувак, гастролирующий металлист. Я не лидер-основатель ополчения. И я даже не уверен, что члены этого движения натворили в тот день что-то плохое. Я не знаю. Я не видел никакого насилия. Я видел, как мейнстримовые СМИ сообщили: «Они поднялись по лестнице военным строем». Я смотрю на кадры. Выглядит так, будто они просто идут по лестнице. Но именно такой ложный нарратив продвигала власть, и я не мог ничего возразить. Мне угрожали не делать никакое публичное заявление - прямо угрожали. «Если ты хоть что-то скажешь, это очень плохо отразится на твоем приговоре». Потому что они знали, что создают ложный нарратив».



Schaffer выразил сочувствие другим людям, которые были обвинены и во многих случаях заключены в тюрьму за преступления, совершенные во время беспорядков 6 января 2021 года - неудачной попытки остановить заверение конгрессом победы демократа Джо Байдена на выборах 2020 года:



«Я думаю, что "жертвы шестого января", помимо нашего нынешнего президента, прошли через, возможно, худшее политическое преследование за всю историю страны. И тот ущерб, который был нанесен некоторым из них, никогда не будет восстановлен. И неважно, выиграем ли мы судебный процесс против федерального правительства за все нарушения наших прав. Это же лишь деньги, друг! Но прочее уже не вернуть. Вы не вернете свою запятнанную репутацию.



Некоторые люди умерли, некоторые покончили с собой из-за давления... Это просто ужасно, что происходило. Их истории и правда выйдут наружу. Я ожидаю, что будет написано много книг. Но я думаю, что многие из тех, кто там был, всё равно были христианами. Даже не думаю, а точно знаю, что, по крайней мере, в моем тюремном блоке были такие люди. Это тоже помогло мне прийти в себя, потому что среди нас было много любви. После того как я побывал в адских условиях, это стало для меня облегчением — если уж меня собираются запереть, то это те ребята, с которыми я хочу быть заперт. Но я надеюсь, что как бы плохо ни было, все мы сможем найти мир и силу во Христе. Только в нем. Это единственное возможное решение. Это единственный способ обрести мир. Никакие лекарства не помогут. Деньги не помогут. Только Иисус может помочь».



Относительно недавно подписанного Трампом помилования всем, кто принимал участие в событиях шестого января, включая и его самого, Jon сказал:



«Президент верен своему слову. Пожалуй, он единственный политик на моей памяти, кто оказался верен своим словам. Согласен ли я с ним во всём? Нет. Соглашусь ли я со всеми во всём? Нет. Но Трамп человек чести. Это точно. О нем можно говорить много чего... Но я думаю, что помилование важно для оздоровления страны, потому что... Очевидно, что многим людям промыли мозги ложным нарративом. Люди думают, что я стал крысой против «Oath Keepers», будто у меня была какая-то информация. У меня не было никакой информации о том, чем занимались эти парни. Я живу в своем маленьком мирке. Половина страны считает, что люди собрались у Капитолия с целью насильственного свержения власти, потому что это повторяют снова и снова в фальшивых новостях безликие СМИ.



Мы должны донести до американского народа серьезную правду, какой бы она ни была. Я уверен, что это произойдет. И найдутся те, кто настолько заперт в плену заблуждений и промывания мозгов, что не сможет с этим справиться, не примет правду или что-то еще. Но существует ужасное зло, и оно не имеет никакого отношения к политической партии. Зло есть в обеих партиях в этой стране и везде. Так что, возможно, появятся серьезные «бомбы правды», которые потрясут население настолько, что мы сможем по-настоящему исцелиться и снова объединиться вместе.



Я глубоко верю в наш Билль о правах, верю в нашу Конституцию и особенно в эту славную, прекрасную Декларацию независимости. Я имею в виду, что для меня это самый главный документ. И я считаю, что мы должны быть потрясены, мы должны пройти через что-то, что заставит людей... Мы должны вновь собраться вместе, чувак. Мы должны объединиться и снова стать американцами, и я уверен, что только правда может достичь этой цели на данный момент. Если всплывут факты, в которых я уверен, что они происходили, и эти факты станут мейнстримом, то это будет тем, что... Я не представляю, как это может не объединить нас всех. Я просто не могу понять, как такая правда не сможет нас всех объединить, потому что в тюрьме есть особый кодекс для людей, которые обижают детей. Понимаете, о чем я? Это красная линия. Есть очень, очень маленькая группа людей, которые считают, что развратничать с детьми нормально... Большинство людей с этим не согласны. Поэтому я просто думаю, что даже некоторые из тех людей, как бы ни были промыты их мозги, когда реальные преступления против детей будут раскрыты, это станет тем, что может объединить нас в мире и в политике. Я вижу в этом шанс. Но, в любом случае, это Божий план, и его не остановить».



Отвечая на вопрос о своих планах на будущее в плане музыки, Schaffer сказал:



«У меня есть несколько релизов в запасе, над которыми мы будем работать. Что касается нового материала, то я собираюсь с ним немного подождать. Мне нужно убедиться, что есть четкое художественное направление, а не что-то, что слеплено мной на скорую руку. Потому что за свою карьеру я записал достаточно альбомов, чтобы знать, что некоторые из них были втиснуты в жесткий график из-за туров с обеих сторон, и ты был вынужден независимо от желания войти в режим сочинения свежего материала из-за давления графика и других обязательств. И иногда работать под давлением действительно здорово, а иногда ты просто на автопилоте. Поэтому, что бы я ни делал в будущем, я хочу делать только то, что будет великолепно. Я не хочу, чтобы любые новые песни появлялись по необходимости. И я хочу, чтобы мое творчество прославляло Бога. И я полагаю, что с творческой точки зрения... В моих песнях разных лет и так уже было много библейских элементов, но если посмотреть на это с сегодняшней точки зрения меня, христианина, то можно найти столько вдохновения, которое, надеюсь, произведет хорошее впечатление на людей. Надеюсь, что озарение вернется ко мне. Я надеюсь, что это будет что-то вроде: «Ладно, пора. Действуй!» Но я не уверен.



Только в пятницу на прошлой неделе мне позвонили и сообщили, что гражданское дело закрыто, и если учесть уровень стресса, давления, борьбы или отчаяния, посттравматического стрессового расстройства и всего прочего, финансового краха, всего прочего, то я полагаю, что мне потребуется немного времени, чтобы полностью прийти в себя. Хотя я спокойно отношусь к происходящему и воспринимаю это как дар и благословение, я все равно остаюсь человеком, живущим в этом мире. И я уверен, что должно пройти немного времени, чтобы снова почувствовать себя свободным. Даже если всё это было иллюзией. С моим образом жизни мне казалось, что это так. Но когда я начал просыпаться, я понял, что это всё бред. Я могу [форсировать творчество], но это не будет круто. Я хочу, чтобы было круто... Я знаю все недостатки своего каталога песен. Я знаю, что такое музыка, и если это мое призвание - снова быть творческим человеком, то я ей займусь. Но я не знаю. Это должно быть что-то особенное. Это должно меня тронуть. Я буду знать когда придет час, если так можно выразиться. Это будет невозможно остановить. Так уже было раньше. Ощущение типа: «Ну вот, началось!. Я не могу остановить поток творчества». Но посмотрим. Это не мне решать. Я теперь во власти высших сил».







