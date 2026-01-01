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*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 49
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*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
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Iced Earth

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Лидер ICED EARTH: «Неделю назад взял в руки гитару»



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JON SCHAFFER в недавнем интервью ответил на вопрос, будет ли его новая музыка каким-либо образом вдохновлена его отношениями с Иисусом Христом:

«Я начал играть только неделю назад, ровно неделя сегодня. Буквально впервые за несколько лет взял в руки гитару… Я просто позволю всему происходить естественно. Но история жизни Христа — это очень мощная тема, чувак. Это лишь одна из составляющих. Есть множество серьезных вещей, из которых можно черпать вдохновение. Но я не собираюсь заранее принимать никаких решений. Я просто позволю всему течь своим чередом. Я даже не планировал снова начать играть на гитаре. Это произошло само собой. И я ждал именно этого момента.

Я чувствую, как во мне начинает нарастать творческая энергия, и знаю себя достаточно хорошо, чтобы понимать: процесс уже запустился. Но я не собираюсь форсировать события, не собираюсь себя подталкивать. У меня нет графика, нет запланированных туров. Есть люди, которые мягко пытаются подтолкнуть меня к действиям, но это не сработает, потому что всё будет происходить по моим правилам. Точка. И получится то, что получится. Это всё. Так что нового материала SONS OF LIBERTY точно будет больше. Сто процентов. Возможно, именно этим я займусь в первую очередь. Хотя не знаю. Посмотрим».

На вопрос, выйдет ли новая музыка в формате полноценного альбома или он предпочтет выпускать отдельные песни, чтобы «не усложнять себе жизнь», Jon ответил:

«Слишком рано об этом говорить. Я не знаю. Я даже не готов объявить, что будет еще один альбом ICED EARTH. Не знаю. Хотя у меня уже есть некоторые идеи и темы, к которым я давно хотел обратиться. Еще одним невероятно сильным переживанием для меня стало посещение гробницы Филиппа Македонского недалеко от Салоник в Греции. Это был один из самых крутых моментов в моей жизни. Просто невероятно. Так что что-то на эту тему обязательно появится, это я гарантирую. Просто не знаю когда. Но сейчас еще слишком рано что-либо планировать. Я позволю музыке самой подсказать мне направление. Но нового материала SONS OF LIBERTY точно будет больше. Это без вопросов. А вот ICED EARTH — это уже гораздо более серьезное обязательство.

Я не хочу снова возвращаться на этот бесконечный конвейер. Во всяком случае, всё точно не будет выглядеть так, как раньше. Нет никаких сомнений. Я не собираюсь снова проводить по шесть-восемь месяцев в дороге, превращаясь в странствующего продавца футболок, потому что музыкальная индустрия сейчас просто ужасна. И с каждым годом становится только хуже. У меня по-прежнему много друзей, ветеранов этой сферы, которые работают в ней десятилетиями, и я вижу, с какими трудностями они сталкиваются из-за стоимости гастрольных автобусов и всего остального. Это реально тяжело. Причем речь идет о группах среднего уровня, но очень опытных музыкантах, которые давно в деле. Так что я не хочу снова участвовать в этой гонке.

Но у меня есть план. Вернее, концепция плана. Однако когда это произойдет? Как это будет выглядеть? Как будет звучать? Какие это будут песни?.. Пока я знаю лишь несколько тем, которые связаны с очень сильными жизненными переживаниями. Есть чувство, будто мой дух говорит мне: „Ты должен что-то с этим сделать“. И это всё, что я знаю на данный момент. Я ведь вообще не прикасался к гитаре несколько лет вплоть до прошлого четверга».

После того как интервьюер заметил, что творчество невозможно заставить появиться по расписанию, Jon уточнил:

«Вообще-то можно попытаться, но результат вряд ли будет лучшим. В моей жизни уже были периоды, когда меня подгоняли сроки, потому что в календаре было записано: „Сейчас время писать и записывать альбом“. И тогда иногда приходится буквально продираться через материал, хотя, возможно, этого делать не стоило. Но так работает машина индустрии. Именно об этом я и говорю. Мне больше не нужно жить по таким правилам. Есть и другие способы. Думаю, я достаточно умен, чтобы найти вариант, который позволит сделать все прибыльным, сохранить работоспособность проекта и при этом не возвращаться в этот бесконечный хомячий круг типичной лейбловской ерунды, с которой я сталкивался всю свою карьеру».




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