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*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 24
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Iced Earth

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MATT BARLOW не общался с лидером ICED EARTH



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MATT BARLOW в недавнем интервью вновь поговорил о том, общался ли он с Jon'ом Schaffer'ом:

«Я не могу ничего сказать по этому поводу, чувак, потому что я даже не хочу вдаваться в это, пытаться понять, что у Jon'а на уме или чем он сейчас занимается. Я знаю, что он сейчас полностью погружен в продвижение [своего давнего сайд-проекта] SONS OF LIBERTY и активно гастролирует. И, надеюсь, ему удастся выступить с несколькими концертами в рамках этого проекта.

ICED EARTH, по понятным причинам, — это детище Jon'а, это он сам, так же как и SONS OF LIBERTY, но я считаю, что это здорово, что он занимается переизданием альбомов [SONS OF LIBERTY], делая то, что, как мне кажется, он изначально хотел сделать с этим проектом и как он должен был звучать. Потому что, насколько я знаю, он перезаписал партии ударных [для альбома SONS OF LIBERTY «Thought Crimes (Volumes 1 & 2)», который представляет собой переосмысление альбома 2009 года «Brush-Fires Of The Mind» и мини-альбома 2011 года «Spirit Of The Times»], и тому подобное. Все получилось неплохо, поэтому мне не терпится поговорить с ним о том, как идут дела с продажами и всем остальным, а также о планах на будущее. Но пока я с ним об этом ещё не разговаривал».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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30 июн 2026
EvgenBriden
Чёт он совсем как дед выглядит...
просмотров: 412

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