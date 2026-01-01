сегодня



SOUNDGARDEN продолжают работу над альбомом



Kim Thayil в недавнем интервью спросили, как у SOUNDGARDEN дела с альбомом нереализованных песен:



«Этот материал существует уже более 10 лет, а с некоторыми из песен так и вовсе лет 14–15 . Он проходил через разные этапы: написание, обмен мнениями, изучение, запись. Так что нам нужно просто завершить этот процесс, причём большая часть работы, в том числе и написания, уже завершена. Речь идет в основном о записи. Были вещи, которые я, Matt, Крис и Ben записывали в виде демо. Но, повторюсь, это всего лишь демо. Они очень сырые. Это эскизы.



Начинаешь с небольшого наброска карандашом, а потом заполняешь его чем угодно — мелом, маслом или пастелью. И именно это нам и нужно сделать — доработать эти эскизы. Мы как раз и находимся в этом процессе. Наш подход к этому делу нетипичен. Нет лейбла, выделяющего время и деньги по определенному графику. У всех есть свои обязательства — профессиональные, семейные или какие-то еще — и нам приходится находить время и все согласовывать между собой, чтобы заняться этой работой. Вот мы и занимаемся.



Это очень, очень важно для всех нас. Это важно для наследия SOUNDGARDEN. Это важно для наследия Криса Корнелла. Это правильный подход к нашему совместному творчеству. Это будет справедливо по отношению к нашему партнеру и другу».



На вопрос о возможности снова выступить с Matt'ом и Ben'ом, он ответил:



«Нам нравится играть вместе — Matt, Ben и мне нравится играть вместе — и мы знаем, что если мы хотим наслаждаться песнями, которые мы играли десятилетиями, то удовлетворение от исполнения материала может появиться только втроем. Это может произойти только в варианте квартета. Но раз нас уж осталось только трое, то мы понимаем, что это как раз тот случай, когда мы можем поделиться этим материалом со всеми, тем самым, над которым мы вместе трудились и который вместе сочиняли».







+2 -0



просмотров: 207

