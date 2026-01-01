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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 58
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 47
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 28
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
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Soundgarden

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Гитарист SOUNDGARDEN: «Я любил METALLICA, EXODUS и METAL CHURCH»



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KIM THAYIL, в настоящий момент занятый в промоушн-турне своей автобиографии "A Screaming Life: Into The Superunknown With Soundgarden And Beyond", ответил на вопрос, испытывали ли он и его коллеги по SOUNDGARDEN раздражение из-за того, что после подписания контракта с A&M Records в конце 1980-х их пытались продвигать в металлической среде рядом с такими группами, как METALLICA:

«Нам нравились METALLICA, но это была совсем другая история. Трэш-сцена очень тесно пересекалась с панк-сценой, она была независимой, менее ориентированной на радио, MTV и поп-культуру.

Мы уже тогда слушали METAL CHURCH, а я был знаком с TROUBLE и EXODUS, так что эти пластинки у нас были. Более того, именно Mark Arm из MUDHONEY — это было время до GREEN RIVER или примерно когда GREEN RIVER и SOUNDGARDEN только начинали — познакомил меня с ними. Он принёс мне "Kill 'Em All" и "Bonded By Blood". Помню, как он говорил: "Послушай, насколько это быстро. А этому гитаристу всего лет семнадцать". Он говорил о Kirk'e Hammett'e.

Именно Mark познакомил меня с альбомами TROUBLE и многими другими. Поэтому эта сторона металла нас полностью устраивала. С одной стороны были группы вроде TROUBLE — стопроцентно металлические. С другой — такие коллективы, как SAINT VITUS, вышедшие из панк- и инди-среды. И те, и другие играли дум-металл. И элементы этого присутствовали и в нашей музыке. У нас определённо были влияния стоунер-рока и дума. Просто мы занимались множеством разных вещей.

Проблема заключалась в том, что крупный лейбл пытался подогнать всё под формат MTV. Люди на мейджор-лейблах хотят получить маленькую золотую звёздочку себе на лацкан за то, что они "раскрутили" группу. Но они не понимали, что мы не были частью той сцены. Мы были чем-то отдельным.

И, по сути, именно успех NIRVANA избавил нас от всего этого дерьма. Спасибо NIRVANA.

Забавно, что тогда NIRVANA никто особенно не продвигал, потому что все ждали, что получится у SOUNDGARDEN. Я даже пытался убедить наших A&R-менеджеров в A&M подписать контракт с NIRVANA. Я говорил им: "Есть эти ребята. Они как наши младшие братья. Они потрясающие. У них отличный вокалист, отличные песни". А мне отвечали: "Зачем нам подписывать с ними контракт, если у нас уже есть вы? Нам не нужны две похожие группы. Сначала посмотрим, что получится у вас".

И я подумал: "Хм..." Но они были абсолютно откровенны. Они не хотели подписывать контракт с NIRVANA, потому что считали, что мы будем конкурировать друг с другом. Мы выходцы с одной сцены, а они ещё не понимали, какого успеха добьёмся мы сами».

По словам Thayil'а, крупные лейблы тогда ориентировались на наиболее прибыльную модель:

«Они знали только то, что уже работало. А работали MTV, радио и тот самый поп-металл, который обычно сопровождался глэм-имиджем. Такую музыку было легко продавать и упаковывать. Но если убрать перегруженные гитары и виртуозный тэппинг в духе VAN HALEN, то останутся обычные поп-песни. Только поп-песни о машинах и стриптизёршах. И ничего плохого в машинах или стриптизёршах нет — уверен, там тоже есть свои интересные истории. Но человеческий опыт гораздо разнообразнее и глубже».

Именно это, по его словам, больше всего раздражало участников SOUNDGARDEN:

«Нас расстраивало отсутствие у людей понимания, дальновидности и смелости развивать нас такими, какими мы уже были. К тому моменту мы уже успели заработать собственную аудиторию благодаря многочисленным турам по Европе и США на независимых лейблах. Так зачем было пытаться направить нас в другую сторону? Потому что там были деньги. Потому что это было прибыльно.

У нас был Крис Корнелл — красивый, статный парень, которого очень легко было бы продавать именно в таком образе. Что-то вроде: "Вот бы он надел спандекс, каблуки, сделал светлые пряди в волосах и побрызгал всё лаком..."

Но этого никогда не произошло бы. Это был бы уже не Крис. И это была бы уже не группа SOUNDGARDEN.

Думаю, такие разговоры в кабинетах действительно велись. Что-то вроде: "Если бы мы нашли другого басиста и гитариста, которые были бы готовы играть по этим правилам, мы могли бы упаковать всё это и снять сливки. К счастью, этого не случилось. У нас был менеджер, который нас поддерживал, и мы сами поддерживали друг друга».

Возвращаясь к сравнению с METALLICA, Kim отметил:

«Они действительно хотели продвигать нас рядом с такой группой, как METALLICA. Но к тому времени происходило гораздо больше интересных событий. До того как METALLICA стали суперизвестными, уже были успехи у FAITH NO MORE. Начинали выстреливать RED HOT CHILI PEPPERS. Альбом BEASTIE BOYS "Licensed To Ill" очень быстро стал дважды платиновым.

Лейблы пытались понять, куда двигаться дальше. Да, в поп-металле были деньги, но одновременно происходило множество других процессов. Независимые хип-хоп-лейблы выпускали платиновые релизы. Независимые металл-лейблы продавали METALLICA и MEGADETH. SST Records благодаря успехам HÜSKER DÜ, MINUTEMEN и других своих групп сами превратились в мощную и богатую компанию.

И все эти деньги проходили мимо крупных лейблов. Думаю, они это прекрасно понимали. Они слишком долго игнорировали рэп, панк и трэш, поэтому значительная часть музыкального рынка и денег индустрии развлечений уходила не к ним».




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