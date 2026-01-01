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*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 45
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 41
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 25
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 25
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Soundgarden

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Гитарист SOUNDGARDEN: «MATT CAMERON идеален для PEARL JAM»



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Kim'a Thayil'a cпросили, кого бы он выбрал в качестве нового барабанщика PEARL JAM после недавнего ухода Matt'a Cameron'a:

«Если бы мне пришлось выбирать… Что ж, я думаю, Josh Freese теперь свободен, раз он больше не в FOO FIGHTERS. Что ж, он чертовски хорош. Barrett Martin [SCREAMING TREES, MAD SEASON] тоже чертовски хорош. Я не знаю. Очевидно, они кого-то выбрали, так что…

Matt был идеальным выбором для PEARL JAM, потому что до этого он играл на демо-записи Stone'a [Gossard] и Jeff'a [Ament]. Он играл с TEMPLE OF THE DOG. Они точно в курсе его навыков. И он настолько талантлив, что может воплотить в жизнь все лучшее, что есть у других музыкантов, и я верю, что именно это он и сделал с PEARL JAM. Я никогда не слышал, чтобы PEARL JAM были так хороши в музыкальном плане и так раскрепощены, как тогда, когда Matt играл у них на барабанах».




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