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*Новое видео AMON AMARTH 43
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 40
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 38
*Новое видео ANTHRAX 34
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Soundgarden

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KIM THAYIL о работе над финальным альбомом SOUNDGARDEN: «Очень нестандартный процесс»



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KIM THAYIL в недавнем интервью рассказал о работе над альбомом, в основу которого легли ранее неизданные записи, сделанные вместе с покойным вокалистом Chris Cornell до его смерти в 2017 году. Вместе с Kim'ом над материалом работают барабанщик Matt Cameron, басист Ben Shepherd и продюсер Terry Date, ранее записавший с группой альбомы "Louder Than Love" (1989) и "Badmotorfinger" (1991):

«Сам процесс, конечно, совершенно нетрадиционный. Мы постоянно двигаемся то в сторону, то вперед, то назад. Я часто в шутку называю его криминалистической экспертизой. Нам приходится изучать всё, что у нас есть, разбираться, что именно мы имеем, чего не хватает, где нужно заполнить пробелы и довести материал до конца. Именно этим мы сейчас и занимаемся.

Нас осталось трое, так что мы пытаемся завершить эту работу без одного человека. Но, к счастью, мы можем опираться на то, что Крис успел сделать. Мы можем сказать: "Вот его вокал. Вот чего здесь не хватает. Вот его гитарная партия". И всё складывается. Всё реально работает.

Но нельзя сказать, что под этот проект заранее выделили бюджет или составили четкий график. Не было такого: "Вот стартовая точка, а через пару месяцев получим готовый альбом". У нас есть несколько частично законченных вещей, демо-записи, идеи с отличными партиями и замечательными песнями. И теперь мы постепенно их достраиваем, записываем недостающие части и завершаем.

При этом всё происходило параллельно с другими делами. У Matt'a были гастроли с PEARL JAM, у Ben'a — свои обязательства. Потом была история с Залом славы, затем — с Азиатским залом славы, где участвовал я. Плюс я работал над книгой. У всех нас были семейные утраты — кто-то потерял близких. Наверное, с возрастом через подобное проходит каждый.

В каком-то смысле это даже оказалось плюсом, потому что у нас не было жесткого графика и обязательств, которые нельзя было сдвинуть. Мы смогли вписать работу над альбомом между всеми остальными событиями нашей жизни».

На вопрос, может ли он назвать какие-нибудь новые песни с будущего альбома SOUNDGARDEN, Kim ответил:

«Некоторые названия вы уже могли видеть, потому что они всплывали в ходе всех тех юридических разбирательств, о которых мы говорили. Но мы подумываем изменить часть из них, потому что многие были просто рабочими названиями, которые придумывали я, Ben или Matt.

Это были обычные условные обозначения. Мол: "Пока будем называть эту песню вот так, чтобы понимать, о чем идет речь, когда обсуждаем конкретное демо, пленку, диск, стрим или ссылку".

Впрочем, сами рабочие названия тоже по-своему хороши. Очень часто на раннем этапе мы придумываем что-нибудь забавное. Например, песня "Blood On The Valley Floor" с альбома "King Animal". Музыку и этот рифф написал я, но изначально группа, часть нашей команды и звукорежиссеры называли композицию "Dino Jack".

Всё потому, что я однажды в шутку описал этот рифф, сказав, что он звучит так, будто тебе приходится... ну... мастурбировать бронтозавру или что-то в этом роде. Все начали смеяться, и песню стали называть "Dino Jack". Мы все прекрасно знаем эту историю, но, думаю, больше о ней никто не слышал.

А когда композиция обрела окончательную форму и Крис написал к ней текст, она превратилась в "Blood On The Valley Floor". И, по-моему, это действительно отличное название».




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