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GODSMACK выступили на крупнейшем польском фестивале



GODSMACK стали хэдлайнерами одного из дней 32-го Pol'and'Rock Festival. По этому случаю Sully Erna написал:



«Я просто обязан был рассказать вам об этом концерте. Хотя вся Европа сейчас невероятно тепло нас принимает, и мы этому безумно рады, потому что много работали над тем, чтобы завоевать аудиторию здесь. Люди приходят тысячами в каждой стране. Афины, Сербия, Болгария — везде нас встречали просто потрясающе.



Но 30 июля мы выступали в Польше на фестивале Pol'and'Rock, где были хедлайнерами. И этот фестиваль собрал семьсот тысяч человек. Это реальная цифра, можете сами проверить. Честно говоря, это было настолько сюрреалистично, что я до сих пор не уверен, что всё это действительно произошло. Но произошло. И я могу сказать только одно: черт возьми... Я никогда в жизни не видел ничего подобного. Это было настоящее безумие».



Sully рассказал, что особенно его тронула история самого фестиваля:



«Самым сильным моментом для меня стал разговор с организатором и владельцем фестиваля. Он рассказал, как всё начиналось. Однажды он посетил несколько детских больниц и увидел детей, которые лежали прямо на полу — у них даже не было мебели. Тогда он объединил людей вокруг себя и сказал: "Как общество мы не можем позволить, чтобы такое происходило. Это не то, кем мы являемся. Это не лицо нашей страны".



После этого он начал привлекать спонсоров. И теперь этот фестиваль, который ежегодно собирает более полумиллиона человек, полностью бесплатен для зрителей, а сто процентов всех средств сверх организационных расходов направляются на помощь детским больницам. Для меня трудно представить что-то более достойное уважения».



В завершение Erna добавил:



«Хочу выразить огромное уважение фестивалю Pol'and'Rock и Jurek Taborowski за невероятную работу. Это фестиваль высочайшего уровня. Я просто не мог поверить его масштабам. Толпа уходила в глубину примерно на две с половиной мили. Говорю об этом только потому, что никогда в жизни не видел ничего подобного и, скорее всего, уже никогда не увижу за всю свою карьеру.



Надеюсь, этот фестиваль станет примером для других организаторов и покажет им, что не всё должно крутиться вокруг денег и огромной прибыли. Иногда гораздо важнее объединить людей, сделать правильное дело и разделить с ними этот прекрасный дар — музыку. И когда всё сделано правильно, люди приходят сотнями тысяч. Даже на Woodstock '99 было около 250 тысяч зрителей. Я всегда думал, что это будет самая большая аудитория, перед которой нам когда-либо доведется выступить. До этого вечера».







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