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Бывший барабанщик BLACK SABBATH снова обвиняет экс-коллег в предвзятости Бывший барабанщик BLACK SABBATH Bill Ward, покинувший группу вскоре после состоявшегося в конце 2011 года реюниона, снова обвиняет своих экс-коллег в предвзятости, имея в виду мнение Tony Iommi и Ozzy Osbourne'а, что он физически был не в состоянии сыграть полное шоу с группой. По слухам, обсуждалось участие Bill'а Ward'а в заключительных шоу BLACK SABBATH с условием наличия второго барабанщика, который мог бы разделить с ним обязанности, однако этого не случилось.



По словам Tony Iommi, взятым из недавней сессии вопросов и ответов в честь выпуска бокс-сета "Ten Year War": «Было бы неплохо сыграть те последние шоу с Bill'ом, но не получилось. Очень глупо, на самом деле, потому что не было никаких реальных причин, чтобы этого не произошло. Если бы он сыграл хотя бы пару концертов, уже было бы великолепно. Не думаю, что он представлял себе в полной мере, как это может быть для него тяжело, поэтому мы хотели взять ещё одного ударника для подстраховки". Ранее Ozzy говорил (в интервью для Pulse Of Radio ещё во время прощального турне группы), что Ward находится не в той форме, чтобы выступать: «У него наиболее физически тяжёлая работа из всех нас. И он, очевидно, не смог бы с этим справиться. Мы могли бы решить эту проблему с помощью стороннего барабанщика или типа того».



На днях уже сам Ward опубликовал заявление на своей странице в Facebook, в котором подверг сомнению слова своих бывших коллег о своей физической форме. В частности, музыкант сообщил следующее:



«Выражаю своё полное несогласие со словами Tony Iommi и Ozzy. Всё, что они говорят, полностью противоречит тому, что я пережил со своей стороны. В 2011 году никто не сообщил мне о своей обеспокоенности моей выносливостью и здоровьем.



Как обо мне можно судить, что я не мог поехать в тур, когда мы работали над альбомом? Как можно судить о моём здоровье в 2011 году, когда в то время не было вообще никаких опасений, что я не могу поехать в длительные гастроли? Они прекрасно знали, как хорошо я готов. Как может Tony утверждать, что я "не осознавал, как это тяжело может быть для меня"? Я знаю, что такое поехать в тур. Я знаю свою физическую и музыкальную планку. Он выразился некорректно.



Не поймите меня превратно, но считаю, что это их страхи, неверие и коммерческая политика привели к идее "запасного" барабанщика на сцене во время реюнион-тура и других гастролей. Я всегда выполнял свою работу в SABBATH без запасных. Не собираюсь подкармливать чужие страхи.



Да, один раз я пропустил европейский тур из-за сердечного приступа в 1998 году. Понимаю необходимость защищать интересы поклонников, промоутеров и других людей, вовлечённых в работу с BLACK SABBATH.



Я сужу со своей стороны о событиях 2011 года, а Tony и Ozzy судят со своей. Ясно, что наши точки зрения противоположны, как никогда.



Я никогда не забуду последний звонок Ozzy 23 января 2012 года или типа того, во время которого он спросил, когда я приеду в Англию на репетиции. Почему он сейчас утверждает, что еще в 2011 году были сомнения по поводу моего уровня?



Мне жаль терять дружбу Ozzy. Мне жаль терять дружбу Tony.



В общем, как я пытался донести до всех много раз, я не могу сыграть один — два концерта с с запасным барабанщиком или без оного. Это поставило бы меня с особое положение, и я не смог бы выступить перед теми фэнами, которые не смогли бы прийти на этот концерт или пару концертов.



Однако я рад, что был частью BLACK SABBATH и играл с Tony Iommi, Ozzy Osbourne'ом и Geezer'ом Butler'ом.



Long live BLACK SABBATH».







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