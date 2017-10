сегодня



Новый релиз BLACK SABBATH выйдет осенью 17 ноября Eagle Vision выпустят новый релиз BLACK SABBATH, получивший название "The End", который будет доступен на виниле, Blu-ray, DVD, CD и дополнительными студийными материалами:



Live at Birmingham's Genting Arena on February 4, 2017



01. Black Sabbath

02. Fairies Wear Boots

03. Under The Sun / Every Day Comes And Goes

04. After Forever

05. Into The Void

06. Snowblind

07. Band Intros

08. War Pigs

09. Behind The Wall Of Sleep

10. Bassically / N.I.B.

11. Hand Of Doom

12. Supernaut / Sabbath Bloody Sabbath / Megalomania

13. Rat Salad / Drum Solo

14. Iron Man

15. Dirty Women

16. Children Of The Grave

17. Paranoid



The Angelic Sessions



01. The Wizard

02. Wicked World

03. Sweet Leaf

04. Tomorrow's Dream

05. Changes















