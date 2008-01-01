11 янв 2018



Басист BLACK SABBATH получит звезду По сообщению Birmingham Mail басист BLACK SABBATH Geezer Butler третьего февраля получит персональную звезду на Broad Street Walk Of Stars в Бирмингеме. Ozzy свою награду получил шестого июля 2007 года, а Tony 23 ноября 2008 года.















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