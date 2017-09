6 сен 2017



LACUNA COIL снимут шоу в Лондоне LACUNA COIL отметит двадцатилетие выхода дебютного альбома специальным концертом 19 октября в O2 Shepherd’s Bush Empire, в Лондоне. Обещается, что помимо ставших привычными на концертах песен, группа исполнит материал, который до этого никогда не исполнялся вживую. Шоу будет снято и записано на аудио и выпущено в 2018 году. Кроме того, команда работает над своей первой биографией, "Nothing Stands In Our Way" — с деталями можно познакомиться на официальном сайте.











