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Вокалистка LACUNA COIL не боится возможных террористов на концерте Вокалистка LACUNA COIL Cristina Scabbia ответила на вопрос издания Rockpages.gr о том, повлияли ли недавние террористические атаки на её выступления:



«Если честно, то я настолько сфокусирована на сцене и людях, пришедших на шоу, что я не думаю об этом. Я считаю, что цель людей, которые хотят создать хаос, — вселить в нас страх.



Это действительно ужасно, потому что никто и никогда не мог даже подумать о том, что концерты или музыка будут ассоциироваться с террористическими атаками. Это то, что переворачивает всё с ног на голову, потому что террористические атаки ужасны сами по себе, но они ещё ужаснее, когда приходятся на события, в которых люди больше связаны друг с другом и собраны в одном месте, чтобы хорошо провести время и разделить положительные эмоции. Это невероятно, в это сложно поверить, что подобное могло произойти.



Так что я не боюсь, не потому что я хочу выглядеть крутышкой, я просто очень... Не знаю, какое подобрать подходящее слово на английском, но я страшная фаталистка — я знаю, что моя жизнь может оборваться в любой момент, так что я хочу наслаждаться каждой секундой, я хочу постараться распределять позитивную энергетику вокруг себя и стараться сделать всё от себя зависящее, чтобы она досталась каждому, кто придёт на наши концерты, потому что будущее мне неведомо. Надеюсь, что ничего подобного больше не случится и не только на концертах, а вообще в жизни».















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