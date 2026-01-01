сегодня



Вокалист LACUNA COIL: «В музыке важно оставаться честным»



Вокалист LACUNA COIL ANDREA FERRO в недавнем интервью рассказал, что, по его мнению, стало главным отличием современной музыкальной сцены от той, на которой он вырос.



«Полностью изменилась сама система того, как люди узнают о группах и как продаются пластинки или музыка. Когда мы начинали, все держалось на журналах, потом немного на телевидении, немного на радио, а позже появились первые веб-зины. Сегодня всего этого практически не существует. Сейчас всё крутится вокруг социальных сетей. Некоторые журналы еще держатся, но и им приходится очень тяжело, потому что люди больше не готовы тратить время на покупку и чтение журналов. Им нужно узнать новости в ту же секунду, как они появились. Никто уже не хочет идти в магазин за свежим номером.



А мне всегда нравилось зайти в книжный магазин, купить журнал и спокойно почитать его дома. Но теперь этого почти не осталось. Всё стало намного быстрее и короче, а концентрация внимания у людей сильно снизилась. Сегодня можно очень быстро стать известной группой, но с такой же скоростью можно и исчезнуть, потому что всем постоянно нужны новые впечатления, что-то свежее и быстрое. Удержать чье-то внимание дольше минуты стало невероятно сложно.



Так что сейчас совсем другой мир. Нам повезло, что мы выросли в другое время и успели создать свою аудиторию тогда, когда можно было ездить из города в город, открывать концерты для других групп и завоевывать людей живыми выступлениями — по классической схеме. Сегодня всё стало проще и быстрее, но при этом гораздо сложнее построить что-то действительно прочное, что сможет просуществовать долгие годы.



Что касается самой музыки, то, думаю, здесь изменилось не так уж много. Конечно, появились новые направления и новые влияния, которых не было, когда мы начинали. Но мне нравится и многое из того, что создается сегодня. На мой взгляд, рок и металл — одни из немногих жанров, которым удалось сохранить высокий уровень качества. Возможно, они стали другими, но качество никуда не исчезло, чего, как мне кажется, нельзя сказать о многих других музыкальных стилях».



Отвечая на вопрос, что он больше всего надеется никогда не потерять в LACUNA COIL, Andrea сказал:



«Думаю, наш главный секрет всегда заключался в том, что мы оставались искренними и играли ту музыку, которую действительно любим. Мы продолжаем слушать и старые записи, и новые, стараемся держать глаза и разум открытыми для новых влияний, но при этом играем только ту музыку, которая нам самим нравится.



Люди всегда чувствуют, когда ты пытаешься написать что-то исключительно ради продаж, хотя сам в это не веришь, — просто потому, что сейчас это модно, более мелодично или мягче. Это вовсе не значит, что такой подход сработает. Слушатели сразу понимают, когда группа выбирает определенное направление не потому, что искренне этого хочет, а потому, что так выгоднее.



В нашем случае музыка со временем стала тяжелее именно потому, что сейчас нам хочется играть более тяжелые вещи. Нам нравится исполнять такие песни вживую, нам нравится именно такое звучание. За эти годы у нас менялся состав, и мы хотели, чтобы нынешние музыканты могли раскрыться и играть ту музыку, которая близка и им.



Поэтому для нас очень важно сохранять честность в том, что мы делаем. Иногда это не самый выгодный выбор, но он должен приносить удовольствие. Ты должен по-прежнему с радостью выходить на сцену, представлять эту музыку людям и делать это с полной уверенностью, потому что искренне в нее веришь».







+0 -0



просмотров: 36

