"Bowl For Ronnie" собрал $49,000 Третья часть "Bowl For Ronnie", звёздного турнира по боулингу, благотворительного мероприятия по сбору средств в Ronnie James Dio Stand Up And Shout Cancer Fund, проходившего шестого октября в Калифорнии, собрала 49 000 долларов. В вечере приняли участие бывший барабанщик GUNS N ROSES Steven Adler, Doug Aldrich (DIO, WHITESNAKE), David Alford и Chris Hager из ROUGH CUTT, Vinny Appice (DIO, BLACK SABBATH), Sebastian Bach (SKID ROW), Ira Black (LIZZY BORDEN), Ann Boleyn (HELLION), Jimmy Burkhard (BILLY IDOL), Alex Cane (Richie Ramone), Dino Cazares (FEAR FACTORY), Calico Cooper и Chris Latham из BEASTO BLANCO, Fred Coury (CINDERELLA), Robbie Crane и Ricky Warwick of BLACK STAR RIDERS, Jimmy D'Anda (LYNCH MOB, BULLETBOYS), Mikkey Dee (SCORPIONS, MOTÖRHEAD), Phil Demmel (MACHINE HEAD), Jeff Duncan (ARMORED SAINT, DC4), Matt Duncan, Shawn Duncan и Rowan Robertson из DC4, участники DIO DISCIPLES Bjorn Englen, Joe Retta, Scott Warren и Simon Wright, Rock Feinstein (ELF, THE RODS), Marc Ferrari (KEEL, COLD SWEAT), Rita Haney, Sonia Harley, Terry Ilous (GREAT WHITE), Adam Jones (TOOL), Richie Kotzen (THE WINERY DOGS), Bob Kulick, Jordan Mancino (WOVENWAR, AS I LAY DYING), Johnny Martin (L.A. GUNS), Sean McNabb (LYNCH MOB), Tom Morello (PROPHETS OF RAGE), Dave "Chili" Moreno (PUDDLE OF MUDD), Marty O'Brien (LITA FORD), участники BUDDERSIDE Colin Reid, Rich Sacco, Michael Stone и Patrick Stone, Roy Z (HALFORD), Jeff Scott Soto (SONS OF APOLLO), Mick Sweda (BULLETBOYS), Brian Tichy (WHITESNAKE), Joey Vera (ARMORED SAINT, FATES WARNING), Lonnie Vincent (BULLETBOYS), вокалист Chas West, гитарист Brent Woods (WILDSIDE), August Zadra (Dennis DeYoung), Ahmet Zappa вместе с сестрой Diva'ой и актёр Star Fields ("Sons Of Anarchy").







































































































































































































