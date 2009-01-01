сегодня



VIVIAN CAMPBELL о голограмме Дио VIVIAN CAMPBELL в недавнем интервью EonMusic ответил на вопрос, что он думает относительно гастролей голограммы Дио:



«Знаете, я ведь ничего не могу сказать насчёт этого, кроме того, что Vinny сообщил мне об этом вчера. Он показал мне рекламу и сказал, что вот такое будет. Я никогда не видел голограммы. Каждому своё. Я смотрю на это таким образом, что раз оно едет в тур, то это привлечёт внимание к DIO и бэк-каталогу, а также в силу того, что мы с этим неким образом связаны, это принесёт определённые дивиденды и нам, и тому, чем мы занимаемся, а это всё взаимосвязано, так что всё хорошо. Но я повторюсь, что я это не видел, так что не могу судить».















+4 -2



( 1 ) просмотров: 1284

