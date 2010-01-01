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Голограмма DIO даст более чем 100 выступлений в 2019 По сообщению Billboard, Eyellusion, создатели голограммы Ронни Джеймса Дио, заключили соглашение с Agency for the Performing Arts (APA). Голограмма вернется с концертами в апреле и выступит в более чем ста городах в 2019 году.















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