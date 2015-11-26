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JAKE E. LEE: «Шесть недель в DIO , и меня выгнали за то, что я звучал по-американски»



JAKE E. LEE в недавнем разговоре сообщил, что спустя шесть недель он был уволен из группы DIO, потому что музыканты «искали более европейское звучание».



«Думаю, что Ронни просто искал более европейское звучание. Потому что тогда, да, быть может, и сейчас — не уверен в этом — хэви-металл имеет американскую и европейскую версии. И американская версия во многом похожа на VAN HALEN — таков звук американских металлистов. И я больше принадлежу этой школе — Eddie Van Halen, Южная Калифорния. Есть такие, и я больше из них. Может, немного сложнее ритмовый окрас, нежели тот, что хотел Дио. И я думаю, что это была основная причина».



Похоже, версия Jake'a подтверждается словами Wendy Dio в интервью Metal Hammer:



«Ронни нравилось, как мыслят британские музыканты. Думаю, именно поэтому он и хотел, чтобы у него в группе играли британцы», перед тем, как был создан и записан альбом "Holy Diver".















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