8 дек 2017



Видео с выступления голограммы DIO Шестого декабря в зале Matrix в Бохуме голограмма DIO открыла мировое турне, проходящее под вывеской "Dio Returns: The World Tour" — видео с выступления доступно ниже.















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