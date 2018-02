сегодня



Бывший басист DIO за голограмму В ходе разговора в программе "The Blairing Out With Eric Blair Show" у Jeff'a Pilson'a спросили, что он думает о голограмме DIO:



«Я видел только фотографии, и по ним всё выглядит очень круто. Так что не могу сказать с точки зрения зрителя. Но я из тех, что если есть шанс услышать музыку, увидеть эту музыку и услышать этот голос, кто голосует за. Так что пожелаю им удачи!»















