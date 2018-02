сегодня



Бывший гитарист DIO хотел бы выпуска репетиционных записей DIO Бывший гитарист DIO Rowan Robertson ответил на вопрос The Metal Voice о том, хотел бы он увидеть нереализованные треки с участием DIO:



«Есть две песни, которые мы записали на бумбоксе на репетициях. И я просто хотел бы получить разрешение от менеджмента, потому что не хочу неприятностей. Я рад был бы, чтобы они появились для поклонников, но после того, как Ронни ушёл, некому уже говорить: "Не ставить их никому"».



В 2015 году Robertson уже говорил об этих треках — "Hell Wouldn't Take Her" и "The River Between Us", однако вдова музыканта возразила, что качество недостаточное для выпуска материала.















