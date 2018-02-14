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TIM 'RIPPER' OWENS о голограмме DIO : «Всё не ради денег, правда» TIM 'RIPPER' OWENS в интервью IndeOnline.com рассказал о том, как попал в тур "Dio Returns":



«Wendy и люди, создавшие голограмму, каждый со своей стороны обратились ко мне с вопросом, интересно ли мне участвовать в проекте. Мне нравится исполнять DIO DISCIPLES, и я определённо делаю всё во имя любви.



Я слышал, люди говорят: "О, кто-то поднимает бабло..." Да ведь нет же ж — Wendy Dio потратила тучу денег для того, чтобы поклонники были счастливы. Мы не занимаемся этим ради денег. Мне платят больше за сольники, но мне нравится это делать. Мне нравится Wendy, и Ронни был моим другом, так что мне просто в радость этим заниматься и чествовать музыку и жизненный путь Ронни».



На вопрос о том, были ли у него какие-то опасения по поводу того, чтобы принимать или не принимать участие в туре, Tim ответил:



«Сначала я не был уверен в голограмме, но потом подумал: "Хм, а мне было бы интересно посмотреть на голограмму Боуи или Бона Скотта". Может, мне бы не понравилось, не знаю. Но что касается нас, то мы концертная группа с вокалом Ронни. Я думаю, что было бы очень круто увидеть других артистов в подобном формате, по крайней мере, с моей точки зрения. Я подумал: "Да попробуем!" Я понимаю, что некоторые не в юольшом восторге от затеи, но странность в том, что огромное количество людей идёт смотреть фильмы с цифровыми образами тех, кто ушёл, и это нормально. Не нравится — это одно, но нападать на Wendy Dio, которая столько сделала, чтобы фанаты были счастливы — в этом и проблема».















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